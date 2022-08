Ana Furtado arrasa em aula de dança e chama a atenção com desenvoltura: ''Incrível''

A apresentadora Ana Furtado mostrou o rebolado durante a aula de dança e arrancou elogios dos seguidores

Ana Furtado (48)0 deu o que falar nas suas redes sociais ao compartilhar um vídeo durante a sua aula de dança. A apresentadora arrasou nos passos e arrancou elogios dos seguidores.

Após a participação na Dança dos Famosos, a artista resolveu seguir se aprimorando em diferentes estilos e vira e mexe divide registros no perfil.

Nas imagens, ela esbanjou sintonia com o professor Leandro Azevedo. E para a ocasião, ela apostou em uma calça justinha nas coxas e um body estampado com um decote nas costas.

"No final do vídeo, a alegria de quem se divertiu muito nesse ritmo "soltinho" com coreografia 100% freestyle!", celebrou ela na legenda da publicação.

"Delícia!!! Por mais vídeos leves assim no nosso feed!", pediu uma fã; "Arrasa na dança", elogiou outra; "Que linda…cá pra nós ela dança muito", disparou uma terceira; "Vc é maravilhosa sempre arrasa", declarou mais uma.

BONINHO PASSEIA NO SHOPPING COM ANA FURTADO E A FILHA, BELLA

Boninho (61) foi fotografado passeando no shopping ao lado da esposa Ana Furtado e a filha Bella (15). A família passou em um restaurante no shopping localizado no Rio de Janeiro. Bella tomou um café com amigas e Boninho também foi visto passeando com amigos.

