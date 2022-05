Ana Clara fala sobre perda de peso e avisa: "Não estou doente"

Após os questionamentos dos seguidores, Ana Clara falou sobre os quilos que perdeu

Ana Clara (25) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 13, para responder algumas perguntas dos fãs.

No Stories do Instagram, a apresentadora da Rede Globo abriu uma caixa de perguntas e foi questionada sobre sua perda de peso.

"Eu emagreci um monte, realmente, foram vários quilos, porque me deu vontade. Foi uma coisa que eu sempre quis e nunca consegui. Dessa vez eu consegui, não estou doente, ninguém me obrigou", avisou a famosa.

Em seguida, Ana Clara foi questionada se já se deparou com alguma pessoa que a elogiava e, longe dela, a criticava. A apresentadora disse que sim, e afirmou que principalmente no âmbito profissional. "Sim, já aconteceu, mas não me surpreende porque não confio 100% em ninguém na minha vida", disse ela.

Cena icônica

Após a final do BBB 22, que teve Arthur Aguiar (33) como o grande campeão, Ana Clara decidiu invadir a casa mais vigiada do Brasil e além de mostrar a bagunça dos finalistas, ela sentiu a nostalgia de voltar para o local após 4 anos.

Sempre bem-humorada, a apresentadora aproveitou para recriar um momento que viralizou durante seu confinamento no BBB 18: a cena do leite!

Na ocasião, a ruiva abriu a geladeira, deu um gole da bebida direto da garrafa, derrubou o líquido no chão, limpou com um pano de prato, limpou sua boca em seguida e devolveu o pano como se nada tivesse acontecido. "Referências... Essa é patrimônio tombado, remake depois de 4 anos", brincou.