Ana Castela turbina sistema de som de novo carro de luxo: ‘Máquina’

Cantora sertaneja Ana Castela coloca inúmeros alto-falantes em carro de luxo novo

Nesta última quinta-feira, 1, a cantora sertaneja Ana Castela decidiu chocar seus seguidores ao revelar as mudanças que fez em seu novo carro de luxo. A artista, que recentemente comprou um Toyota SW4, avaliado em cerca de R$ 374 mil, aproveitou para turbinar o veículo com mais de 20 caixas de som.

Em suas redes sociais, a cantora compartilhou o resultado da modificação feita, deixando todos impressionados. O carro agora conta com novos 28 alto-falantes, colocados dentro, nas portas e no porta-malas, tendo até uma customização com o nome de Ana Castela.

“Alô, Ana Castela, sua SW4 tá pronta e daqui uns dias tá chegando por aí! Agora, cá entre nós, quem não queria uma SW4 como essa, não é mesmo?”, brincaram os responsáveis pela tunagem, na publicação que compartilharam no Instagram. “Tô ansiosa, meu Deus”, comentou Ana.

Em seus stories de seu perfil oficial no Instagram, Ana Castela ainda compartilhou o vídeo do carro todo modificado e escreveu: “Clica e vem ver a MÁQUINA”, já em outro, escreveu: “Os rolês nunca mais serão os mesmos”, celebrando. Além disso, mostrou mais vídeos do carro.

Conhecida como Boiadeira, principalmente graças ao seu primeiro single com mesmo nome, a cantora Ana Castela é uma artista que bombou em meados de fevereiro de 2021, através de vídeos no Tik Tok e no Instagram. Hoje em dia, extremamente estourada ao redor do Brasil e do mundo, a famosa vive um relacionamento discreto com o cantor sertanejo Gustavo Mioto. Recentemente, ela teve até mesmo sua sexualidade questionada pelos internautas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Boiadeira Hits®️ (@boiadeirahits)



Ana Castela brinca com especulações sobre sexualidade: “Macho”

Após um vídeo seu circular pelas redes sociais no qual aparece de mãos dadas com Gustavo Mioto, Ana Castela rebateu os comentários sobre sua orientação sexual. A Boiadeira surpreendeu ao reagir às especulações com bom humor. Ela até chegou a fazer piada sobre o assunto em uma publicação no Tik Tok. O vídeo em questão mostra Ana chegando em Portugal de mãos dadas com Gustavo, ao som de uma letra sobre a comunidade LGBT. A cantora não apenas visualizou a publicação, como também, entrou na brincadeira e deixou um comentário: “Ana Macho”, ela fez piada sobre a especulação, sem revelar mais detalhes sobre sua orientação sexual.