Ana Castela soltou alfinetada após reatar namoro com Gustavo Mioto; entenda

Ana Castela e Gustavo Mioto iniciaram o namoro em junho deste ano e acabaram passando por uma crise após três meses juntos

Ana Castela e Gustavo Mioto estão vivendo momentos de puro romance desde que reataram o namoro em outubro. Após passarem por uma pequena crise no relacionamento, os dois têm usado as redes sociais para compartilhar diversos registros encantadores e até mesmo algumas indiretas para os haters.

Oficialmente juntos desde junho deste ano, os dois acabaram se separando três meses após o anúncio nas redes sociais. No entanto, depois os pombinhos conseguiram se resolver e acabaram reatando o namoro, em meio uma turnê da sertaneja pelos Estados Unidos.

Através de uma postagem no Instagram, a morena compartilhou um clique com Gustavo e aproveitou para soltar uma alfinetada para as pessoas que faziam críticas sobre o namoro deles dois. "O marketing voltou há duas semanas", escreveu.

Pouco antes de reatar, Ana já havia rebatido os comentários a respeito do relacionamento. Ela deixou claro que os dois estavam se gostando e que as acusações sobre marketing não faziam sentido. "É aquela pessoa que você quer ter por perto em todos os momentos, e em nenhum momento foi marketing, por aqui só teve e ainda tem muito amor, foi verdadeiro", escreveu.

Leia também: Mãe de Ana Castela revela proximidade da filha com Roberto Carlos: 'Um vô'

Um dos nomes mais badalados da música sertaneja atual, Ana Castela acabou conquistando ainda mais fãs com o fim do namoro. Isso porque, em meio ao término, ela lançou a música Solteiro Forçado, que acabou se tornando uma das mais tocadas do Brasil.

PARCERIA ENTRE ANA CASTELA E ROBERTO CARLOS

Um dos destaques da música brasileira em 2023, a cantora Ana Castela vai terminar o ano em grande estilo. Isso porque a artista fará uma participação especial no Especial Roberto Carlos, da TV Globo. Em entrevista à CARAS, a artista revelou detalhes dos bastidores da atração e como foi conhecer o rei de pertinho.

"Fiquei muito emocionada e honrada com esse convite, nunca imaginei que poderia cantar com o Roberto Carlos, ele é rei né? Fora que eu tava ali por mim e pelos meus pais que estavam na primeira fila me assistindo e emocionados", disse ela sobre a atração, que está marcada para ser exibida nesta sexta-feira, 22.

A sertaneja completou dizendo que ficou um pouco tímida de estar ao lado de um ídolo brasileira, mas Roberto fez questão de deixa-la confortável. "O ensaio foi incrível, Roberto foi muito carinhoso e paciente comigo, sempre buscando deixar a música no melhor tom pra mim. Ele foi perfeito, fiquei muito feliz", contou.