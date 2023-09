Ana Castela reclama de especulação sobre motivo do fim da relação com Gustavo Mioto: 'Parem'

O término do namoro entre Ana Castela e Gustavo Mioto mexeu com os fãs

Ana Castela confirmou o fim do namoro com Gustavo Mioto nesta segunda-feira (25) e usou as redes sociais para desmentir possível razão do término do relacionamento com o músico. Os dois estavam oficialmente juntos desde junho deste ano.

Com o rompimento, o público teorizou sobre o que motivou Ana e Gustavo a não seguirem em frente com o romance. Alguns opinaram que foi pelo jeito "carente" do artista. A cantora, no entanto, rebateu a especulação. "Que mentira! Parem de mentir! Parem com isso", pediu a sul-mato-grossense de 19 anos.

Ana Castela e Gustavo Mioto comunicam fim do relacionamento aos fãs

Mais cedo, Gustavo Mioto se pronunciou sobre o fim do namoro. "Vim aqui dar a notícia que eu menos queria. Eu e a Ana Flávia cruzamos uma outra fronteira, e não estamos mais juntos. Não por falta de amor, porque isso nunca faltou, mas são tempos e vontades diferentes nesse momento", explicou.

"Não teve briga, não teve problema nenhum. Só não é a hora de começara usar as 7 vidas. Oro e torço todos os dias por ela e pela família dela, e vou continuar assistindo ela crescendo, e sempre ficar feliz pela felicidade dela. Términos são difíceis, ainda mais nessa nossa vida doida, mas a gente sempre aprende muito. Peço respeito comigo e com ela individualmente, assim como era como casal", acrescentou.

Ana Castela também refletiu o término da relação. "Não é um momento fácil pra nenhum dos dois. O Gu é maravilhoso, sem igual, ele me ensinou a amar de novo. É aquela pessoa que você quer ter por perto em todos os momentos, e em nenhum momento foi marketing. Por aqui, só teve e ainda tem muito amor, foi verdadeiro", declarou.

"Não sabemos do nosso futuro. Então vou orar e pedir pra Deus iluminar nossos caminhos e espero que no futuro esses caminhos se cruzem de novo", completou.