Ana Castela abre álbum de fotos com a família e declara: "Amo tanto!"

A cantora Ana Castela abre álbum de fotos com a família e semelhança com a irmã caçula chama atenção; veja

Discreta em relação a vida pessoal, a cantora Ana Castela, de apenas 19 anos, encantou os fãs na tarde do último domingo, 14, ao abrir um álbum de fotos em seu perfil no Instagram, com registros inéditos ao lado de sua família em diversos momentos da rotina.

Em clima de comemoração do Dia das Mães, a artista conhecida como 'Boiadeira' fez questão de agradecer o carinho e o cuidado recebido pelas mulheres da família e se declarou.

"FELIZ DIA DAS MÃES! Não sou de textos, mas tenho certeza que você sabe que te amo mãe. E aliás, dia das mães não é só hoje, é TODO DIA! (porque vocês mandam em tudo e em nois)", começou ela na legenda da postagem.



E prosseguiu: "Eu amo tanto cada uma de vocês que estão nessa publicação, vocês são fortes, inspiradoras, batalhadoras e no meu dicionário isso significa “MÃE”. To aqui sempre, pra cada uma vocês!", completou.

Nos comentários, os seguidores não pouparam elogios para a família e ficaram impressionados com semelhança entre a sertaneja e a irmã caçula. "Ué tem uma Ana castelinha aí?", disse um fã . "Linda família", exaltou uma. "Ana essa garotinha parece muito com você", reparou um terceiro.

Leia também:Ana Castela surge sem maquiagem e ostenta sua beleza natural

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANA CASTELA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BOIADEIRA ® (@anacastelacantora)

Gustavo Mioto manda mensagem fofíssima para Ana Castela e deixa fãs animados: ‘Todo mundo já sabe’

Há pouco tempo atrás, o cantor sertanejo Gustavo Mioto (26) deixou a web eufórica ao mandar uma mensagem de carinho para a cantora Ana Castela, que gravou seu primeiro DVD, na última quarta-feira,10.

Em suas redes sociais, o artista, que vive em meio aos rumores de affair com a Boiadeira, mostrou como torce pelo sucesso da amiga, mandando uma linda mensagem.

“Hoje tem DVD da Ana Flávia… Ana Castela… Hoje você consagra algo que todo mundo já sabe. O tamanho da tua estrela. Que Deus te abençoe sempre, e te mantenha forte… você merece tudo isso. Chora e canta alto hoje… Brasil e o mundo já deram o ouvido deles para você”, completou o sertanejo.