Amor! Cauã Reymond se derrete em declaração para atriz: ''Saudade''

Nos bastidores de Terra e Paixão, Cauã Reymond surge agarradinho com atriz e se declara; veja!

Nesta quarta-feira, 07, o ator Cauã Reymond utilizou suas redes sociais para compartilhar uma linda homenagem emocionante a sua colega de elenco, Susana Vieira, com quem contracenou em alguns capítulos na trama de Walcyr Carrasco.

Em sua rede social, a estrela do elenco de Terra e Paixão presentou os fãs com uma linda foto ao lado da amiga, e ainda aproveitou a ocasião especial para rasgar elogios à atriz. "Quem já tá com saudade da Cândida? Eu tô!!! Susana vieira brilha sempre", declarou o ex-marido de Grazi Massafera na legenda da postagem.

Nos comentários da publicação, os internautas vibraram com a atuação dos artistas na novela da Globo, que tem sido sucesso de audiência."Saudades da Cândida. Causa, você está maravilhoso neste papel, arrasando, parabéns!!!!"; "Olha ele ai, excelente atriz vamos sentir sua falta Candida"; falaram os fãs. "O Cauã nao saindo tá tudo certo!", exclamaram outros.

Na última semana, Susana Vieira ela lamentou o que acontecerá com Cândida, sua personagem na novela das 21h. "Gente, tá difícil me despedir do Caio. Me apeguei na Cândida! Até amanhã", lamentou Susana Vieira e avisou que Cândida ainda não morrerá por esses dias.

Cauã Reymond e Grazi Massafera se reúnem no aniversário da filha: "Maior amor do mundo"

Nos últimos dias, Cauã Reymonde Grazi Massafera se reuniram para comemorar o aniversário de 11 anos da filha, Sofia. Nas redes sociais, o ator publicou uma foto ao lado da ex-esposa e da herdeira, além disso, ele postou um vídeo mostrando a aniversariante com seu bolo de aniversário. A festa intimista, aliás, teve como tema o grupo de K-pop Blackpink.

Ao dividir os registros da comemoração, Cauã, que está no ar na novela Terra e Paixão, da TV Globo, se derreteu pela filha. "Ela não para de crescer. Maior Amor do mundo", declarou o papai coruja na legenda da publicação.