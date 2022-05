Amor ao próximo como filosofia de vida

Horacio Xavier há mais de 35 anos, Alex atuou no funcionalismo público como técnico em histopatologia, integrou o grupo de teatro Vianinha e o performático musical Cachorro Doido. Atualmente segue com seu projeto, onde é o idealizador e coordenador do Cenas Urbanas, um programa online, que visa democratizar debates de todas as frentes, sem preconceitos, dogmas ou títulos.











Crédito: Thiago Ribeiro Conteúdo de responsabilidade de Eduardo Domit Contato: arabaifalere.alex@gmail.com Com a pandemia, a inciativa ganhou repercussão e abriu oportunidade para atendimentos terapêuticos e espirituais online, através de oráculo, aconselhamentos e diagnose energética. "Jesus não tinha igreja, Buda também não, os Orishas muito menos, mas todos entram em sinergia quando o assunto é esse. Precisamos amar mais, mas não por conveniência, e sim pelo ato em si, pois só assim conquistamos os nossos desejos e entramos em sintonia com o divino", finaliza.

Conhecido no mundo dos famosos por, o cineasta, o rappere o ator e diretor, ele auxilia e presta consultas. Para o terapeuta e babalorixá, a resposta está na ciência e na própria crença. "Se pegarmos as origens sagradas, seja ela qual for, o veio principal sempre foi este sentimento, de forma incondicional; já no campo da ciência, quando realizamos um ato de amor com o próximo, liberamos neurotransmissores que nos dão sensação de bem estar, equilibrando nossa frequência vibracional e entrando em harmonia com o Universo", reflete.