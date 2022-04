Amina Muaddi, pivô de suposta separação entre Rihanna e A$AP Rocky se pronuncia

Em postagem nas redes sociais, a designer Amina Muaddi se defendeu após boatos

Na última quinta-feira, 14, rumores de que A$AP Rocky (33) teria traído Rihanna (34) com Amina Muaddi, amiga da cantora agitaram a web.

Segundo o tweet do jornalista Louis Pisano, o rapper que se apresentou recentemente no festival Lollapalooza em São Paulo teria traído Rihanna com a designer de sapatos Amina Muaddi.

Mas nesta sexta-feira, após ataques, Amina Muaddi usou as redes sociais para se defender, e apontou a acusação como mentirosa.

"Sempre acreditei que mentiras infundadas espalhadas nas redes sociais não merecem resposta ou esclarecimento. Especialmente uma tão vil. Inicialmente achei que essa fofoca mentirosa fabricada com intenções maliciosas não seriam levadas a sério. Contudo, nas últimas 24h fui lembrada que vivemos em uma sociedade que é muito rápida em falar de assuntos mesmo sem ter base em fatos, e nada está fora dos limites", começou a designer.

"Nem durante aquele que deveria ser o momento mais bonito e celebrado da vida de alguém... Portanto, preciso me manifestar, já que isso não é só sobre mim, mas relacionado a pessoas que eu tenho muito carinho e afeição. Enquanto Ri continua vivendo sua vida serena de grávida, eu vou voltar ao meu trabalho, desejo a todos uma bela Páscoa", escreveu Amina.

Veja a declaração de Amina Muaddi: