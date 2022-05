Amigos e familiares se despedem no velório de Milton Gonçalves

Corpo do ator Milton Gonçalves foi velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira, 31

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 10h14

A família, os amigos e os fãs do ator Milton Gonçalves (1933 - 2022) foram dar o último adeus durante a cerimônia do velório na manhã desta terça-feira, 31. O corpo do artista foi velado no salão do Theatro Municipal do Rio de Janeiro e a despedida foi aberta ao público.

As filhas dele, Alda e Catarina, foram as primeiras a chegar no velório do pai e receberam o carinho de familiares e amigos, incluindo o ator Antônio Pitanga.

O ator Milton Gonçalves faleceu aos 88 anos de idade em sua casa no Rio de Janeiro. A morte aconteceu em decorrências de problemas de saúde que ele teve após sofrer um AVC em 2020.

Viúvo, ele deixa três filhos e dois netos.

Velório do ator Milton Gonçalves: