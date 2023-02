Amigos do mercado reune mais de 120 publicitários em encontro regional no Rio

Os profissionais de comunicação da capital carioca se encontraram para falar das tendências do mercado e das perspectivas do setor para 2023.

O evento, que ocorreu no Hills, contou com a palestra da profissional Ana Paula Castello Branco, Comunication and Branding Director da Tim Brasil, que falou sobre a relação entre os agentes da publicidade e o mercado da região. A atração musical ficou por conta do Pagodelas, oferecida pela Rádio Mood, que agitou o público presente, o qual ainda foi agraciado com sorteios de brindes da b.drops, umas das patrocinadoras do evento.