Amigos do mercado reúne aproximadamente 120 pessoas em encontro regional mineiro

O AMIGOS DO MERCADO

Grupo que reúne mais de 5 mil usuários em grupos de WhatsApp segmentados por áreas de atuação e região; mais de 40 mil membros no grupo fechado do Facebook e mais de 5 mil seguidores no Instagram, o Amigos do Mercado chega ao seu sétimo ano de existência em 2023 cumprindo a missão de tornar o mercado publicitário mais amigável. A comunidade surgiu em 2016 e, desde então, permite que os membros, através dos canais mencionados, troquem contatos, vagas de emprego, currículos e notícias do mercado publicitário.