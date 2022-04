Amigo de Rodrigo Mussi compartilha mensagem sobre ex-BBB e diz: "Lutando a maior batalha da vida"

Amigo de Rodrigo Mussi se preocupa com quadro de saúde do ex-BBB e comove fãs com texto tocante sobre a personalidade do rapaz

Pedro Couti, um dos amigos próximos de Rodrigo Mussi (36), usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem de esperança sobre a recuperação do ex-BBB.

Ao postar um vídeo retirado do BBB, em que o modelo fala sobre Jesus, o amigo escreveu um texto emocionado sobre a personalidade do rapaz.

"Esse vídeo me deu uma alegria, uma esperança, um sentimento bom, quem conhece o Rodrigo de verdade sabe o tamanho do coração do cara! Ele quando gosta, gosta mesmo, o cara que saiu do BBB, e em momento algum virou as costas pros amigos antigos, pelo contrário, trouxe ainda mais pra perto! Provou ser o cara de verdade, cara do bem, que corre atrás e luta por tudo q ele quer! E agora ele está lutando a batalha mais importante da vida dele, e como ele não nos abandonou na alegria, é obvio que nós não vamos abandoná-lo na tristeza! Irmão, seus amigos estão te esperando fora dessa UTI. Te amo", declarou ele.

Ex-BBB Rodrigo Mussi sofre acidente de carro em São Paulo:

Na noite da última quinta-feira, 31, Rodrigo Mussi (36) sofreu um acidente de carro! O ex-participante do BBB 22 foi arremessado para fora do veículo, sofreu traumatismo craniano e passou por uma cirurgia no Hospital das Clínicas, em São Paulo.

Kaique Faustino Reis (24), motorista de aplicativo que levava o ex-BBB no banco de trás do carro, disse em entrevista para a TV Globo que ele "dormiu ao volante''.

Irmão de Rodrigo Mussi atualiza estado de saúde do ex-BBB:

Ainda na noite da última sexta-feira, 1, Diogo Mussi, irmão de Rodrigo Mussi, atualizou os fãs sobre o quadro de saúde do ex-BBB. Através de um comunicado nas redes sociais, o rapaz detalhou que as próximas horas são importantes para a recuperação.

Entre os fãs, amigos e familiares do modelo, o clima é de esperança que o rapaz apresente melhora dentro do período de 48h após o acidente.