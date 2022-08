Amigo de Jô Soares revela uma das últimas frases do apresentador

Amigo e biógrafo de Jô Soares conta o que o apresentador falou em seus últimos dias de vida

A morte do apresentador e humorista Jô Soares (1938-2022) comoveu o Brasil e um amigo dele emocionou ao contar uma das últimas frases do artista. Em entrevista para Renata Lo Prete, o jornalista Matinas Suzuki Jr – que é o co-autor do livro de memórias de Jô – relembrou uma das últimas frases que ouviu dele antes de sua morte.

“Ele pediu para colocar como epígrafe, no primeiro volume do nosso livro, uma frase do ator inglês Edmund Gwenn. Quando estava no leito de morte, disse a seguinte frase: 'Morrer é fácil. Duro é fazer comédia'. Agora, uma das últimas frases que ele falou foi repetir essa frase. E essa frase é muito reveladora do que é o Jô: 'Viver não é tão importante. O importante é comédia”, declarou.

Logo depois, o amigo de Jô ainda falou sobre a saudade que o apresentador deixou. “A ausência do Jô da cena pública hoje é reveladora de um país que perdeu graça, charme e humanidade”, afirmou.

Morte de Jô Soares

Jô Soares faleceu na madrugada desta sexta-feira, 5, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, após alguns dias internado. A causa da morte não foi revelada pela família, que atendeu ao pedido dele por descrição. Inclusive, o velório foi reservado apenas para amigos próximos e familiares. O corpo dele foi cremado em Mauá, na grande São Paulo.

A morte dele foi anunciada por sua ex-mulher, Flávia Soares, que compartilhou um recado de despedida no Instagram. "Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para família e amigos próximos. Assim, aqueles que através dos seus mais de 60 anos de carreira tenham se divertido com seus personagens, repetido seus bordões, sorrido com a inteligência afiada desse vocacionado comediante, celebrem, façam um brinde à sua vida", informou ela.

