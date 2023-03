Amigas de longa data, Thais Fersoza e Mari Bridi mostram encontro com os filhos

Apresentadora Thais Fersoza e Mari Bridi posam juntas e web se choca com semelhança entre as filhas das artistas

A apresentadora Thais Fersoza (38) dividiu com os fãs, neste sábado, 11, um momento especial ao lado da amiga de longa data, Mari Bridi (38).

Em seu feed no Instagram, a mulher de Michel Teló (42) e mãe de Melinda (6) e Teodoro (5), publicou um registro do encontro com a influenciadora e os herdeiros dela do relacionamento com o ex-marido, o ator Rafael Cardoso, Aurora e Valentim.

"Eu não dou conta… é muito amor! Essa história já tem 12 anos e é lindo demais ver nossos filhos juntos... E como se dão bem, se entendem, se divertem. Nossa amizade é uma benção! Ultrapassa tempo, distância... sempre juntas", começou escrevendo.

"Sempre estivemos ali uma pra outra e sempre estaremos. São taaaaaaantas histórias, muitas matinês, muitas surpresas, muitas descobertas, choros, sorrisos, pastéis! Hahahaha amo a nossa amizade, é daquelas especiais que você faz questão de cuidar de perto, sabe? Te amo muito minha amiga @maribridicardoso seguimos juntas, pra sempre!", disse ainda.

A semelhança entre as filhas das famosas chamou atenção da web: "Como são parecidas fisicamente", "Sem contar que parecem irmãs, né?", "Nossa, como que as meninas se parecem."

Mari Bridi também publicou sobre o reencontro. "Eu e Tatá somos amigas desde os 12 anos! Nossa amizade por si só já é um feito de um orgulho gigante pra gente. São anos de histórias incontáveis, de cumplicidade e de amor. Mas eu confesso que ver a Aurora e a Melinda juntas brincando e o tanto que ela se dão bem, mexe com meu coração! Nem nos nossos melhores sonhos, a gente tinha sonhado essas duas assim, tão amigas e reproduzindo um amor que elas veem nas mães! Exemplo é isso, exemplo é amor sendo reproduzido nas próximas gerações! Que sorte a nossa! P.S: Tim e Teodoro também são super amigões! Massss esse post é sobre as meninas mesmo", disse a influencer.

Confira o encontro de Thais Fersoza e Mari Bridi:

Thais Fersoza celebra união com Michel Teló

A apresentadora Thais Fersoza também entrou na brincadeira e recordou o início do seu relacionamento com o cantor Michel Teló! Após Ivete Sangalo (50) celebrar os 15 anos com o marido, Daniel Cady (37), Tata decidiu fazer o mesmo usando a música da cantora, Só Love na Cabeça.

A artista relembrou que a relação com o jurado do The Voice Brasil começou em um Carnaval, em 2012. Em vídeo publicado na web, ela mostrou alguns cliques de quando conheceu o amado, com quem tem Melinda e Teodoro. "Aí Veveta @ivetesangalo por aqui foi assim também… Já estamos no 11º dos 100 que estão por vir! Amor de carnaval pra vida toda! Te amo marido @micheltelo", se derreteu.

