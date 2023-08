Amiga de Larissa Manoela acusa mãe da atriz de atuação: ''Andou estudando''

Após chorar em entrevista ao 'Fofocalizando', mãe de Larissa Manoela é acusada de atuação e fingimento

Após alguns trechos da entrevista da mãe de Larissa Manoela ao Fofocalizando ir ao ar neste domingo, 20, os internautas não deixaram de opinar sobre o comportamento de Silvana Taques. Inclusive, uma amiga próxima da atriz deu sua opinião sobre a postura dela diante das câmeras.

De cabelos curtos, um look bem-comportado e com o semblante emocionado, a mãe da ex-global deu sua versão da história para Chris Flores, que também não passou ilesa e está sendo alvo de críticas pelo público da maneira como conduziu a entrevista.

"Alguém andou estudando atuação aí hein", escreveu a amiga de Larissa Manoela, Mharessa, sobre a mãe da famosa ter chorado e se mostrado abalada com o rompimento com a filha.

Nos trechos mostrados, Silvana negou as declarações da herdeira e disse que ela tem cartões de crédito. Contudo, em novos prints, Larissa Manoela mostrou como tinha que pedir permissão para comprar algo no cartão. Ela ainda chocou ao exibir uma mensagem com palavrão que a mãe lhe enviou no Natal.

Pai de Larissa Manoela precisou de atendimento médico

Nos últimos dias, a atriz Larissa Manoela se tornou um dos assuntos mais comentados do momento. Isso porque a estrela se envolveu em polêmicas após afastamento de seus pais, Gilberto Elias Santos e Silvana Taques. Ela não estaria feliz com a gestão do casal com o seu patrimônio adquirido ao longo de sua carreira.

E neste domingo, 20, a história ganhou mais um capítulo quando Silvana, mãe de Larissa, cedeu uma entrevista exclusiva para o SBT, conduzida pela apresentadora Chris Flores. Em trechos exibidos no programa Domingo Legal, foi revelado que o pai da atriz precisou ser hospitalizado em meio à crise familiar.

"Ele já foi parar até no hospital, está complicada a situação, eles estão realmente sentindo muito toda essa história", disse Chris Flores na reportagem. A esposa, no entanto, não expôs detalhes sobre a situação delicada.