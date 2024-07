Amiga de Iza, Ludmilla manda mensagem de apoio à cantora: 'Com você'

Após Iza expor publicamente a traição de Yuri Lima, a cantora Ludmilla escreveu um recado em apoio ao momento delicado

A cantora Ludmilla usou suas redes sociais na tarde desta quinta-feira, 11, para compartilhar uma mensagem de apoio à amiga, Iza. A dona do hit 'Talismã', que está à espera de Nala, sua primeira filha, anunciou publicamente o fim do relacionamento com Yuri Lima após descobrir uma traição do jogador de futebol.

Em seus stories no Instagram, Ludmilla publicou uma foto especial com a artista durante as gravações da quarta edição do 'Lud Sessions', juntamente com um recado carinhoso. Amigas além dos palcos, ela ressaltou que estará sempre ao lado de Iza.

"Isabela, que todo o amor que você emana pro mundo, te encontre nesse momento. Que toda a alegria que você compartilha com a gente, te abrace e te ajude a passar por esse momento", iniciou a cantora na legenda da postagem.

E completou: "Que a Nala venha pra te fazer sorrir e pra iluminar ainda mais a sua vida e como você mesma diz, fé. Te amo e estou com você não importa o que aconteça. Juntas até o fim". Além de Ludmilla, outros famosos também prestaram apoio à Iza nas redes sociais.

Ludmilla manda mensagem à Iza - Reprodução / Instagram

Durante a madrugada, Preta Gil, que passou por uma situação semelhante em seu antigo casamento, enviou um forte recado à artista. Apesar de ter falado com Iza em particular, ela também fez questão de deixar uma mensagem pública.

"Minha amiga, meu amor, Iza, sua dor é minha. Eu sei um pouco pelo que está passando. Já te escrevi, mas faço questão de te apoiar publicamente para que nossa história ajude outras mulheres a entenderem que nós não somos o problema. Nós somos vítimas de homens sem escrúpulos, caráter e respeito", disse Preta Gil.

"Eu sinto muito, muito mesmo! Mas, a única coisa que eu tenho certeza nisso tudo é que sua filha vai ter muito orgulho da mãe dela, e você, com sua força e fé, vai superar essa dor e será uma mulher mais f*da do que já é! Te amo, conte comigo para tudo!", completou a artista.

Preta Gil manda mensagem à Iza - Reprodução / Instagram

Iza reposta vídeo com recado após anúncio de traição

A cantora Iza repostou um vídeo que fãs fizeram para ela com uma música de Beyoncé. Nesta quarta-feira, 10, após compartilhar um pronunciamento sobre o fim de seu relacionamento com o jogador Yuri Lima por conta de uma traição, ela colocou a publicação em seus stories.

No registro feito pelos internautas, ela apareceu deslumbrante em vários momentos de sua gestação. A artista está esperando sua primeira menina, que é fruto da até então relação que tinha com o atleta até ficar sabendo da infidelidade dele. A trilha colocada foi a música Sorry da cantora norte-americana; confira detalhes!