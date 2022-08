Ambulância é vista deixando casa de Ben Affleck um dia antes de festa de casamento com Jennifer Lopez

Uma ambulância foi vista saindo da mansão de Ben Affleck um dia antes do ator de sua esposa Jennifer Lopez celebrarem sua festa de casamento

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 21h10

Nesta sexta-feira, 19, na véspera da festa de casamento de Jennifer Lopez (53) e Ben Affleck (50), uma ambulância foi vista deixando a casa do ator.

Em fotos obtidas pelo jornal The Daily Mail, a ambulância saída do imóvel de Affleck no estado da Geórgia e era seguido por um carro que estava ocupado pelo ator.

A paciente levada pelo veículo de emergência até o hospital era Christopher Anne Boldt, a mãe de Ben Affleck. O motivo da ida ao hospital foi um corte na perna após uma queda.

Fontes ouvidas pelo The Daily Mail relataram que o incidente “não foi sério”, e a mãe do ator foi vista saindo do hospital em uma cadeira de rodas.

Festão!

Jennifer Lopez e Ben Affleck estão planejando uma festa em grande estilo para celebrar sua união. A comemoração vai durar todo o final de semana nos dias 20 e 21.

O ator e a cantora se casaram em Las Vegas em julho em uma cerimônia íntima que não contou com a presença de amigos e família.