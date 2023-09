Amanda Meirelles surpreende seus fãs e muda o visual: "Nova fase"

A campeã do BBB 23, Amanda Meirelles, decidiu radicalizar no visual e derreteu os fãs com sua beleza; confira o resultado!

A vencedora do Big Brother Brasil 23, Amanda Meirelles, decidiu renovar o seu visual! Nesta sexta-feira, 1, a médica contou aos seus seguidores que fez uma mudança radical em seu cabelo, começando setembro em grande estilo!

Em seu Instagram, a ex-sister apareceu ainda mais loira e com os fios mais curtos, abandonando o longo que ela tinha desde sua participação no reality show da TV Globo. No vídeo, Amanda mostrou o antes e depois do seu visual, fazendo caras e bocas para a câmera.

"As mudanças que ocorrem nas nossas vidas têm um impacto profundo em nosso mundo interno e na maneira como nos enxergamos. E é claro que para essa nova fase da minha vida eu teria que contar com profissionais incríveis para essa transformação", disse a influenciadora na legenda da publicação.

Ao finalizar, ela perguntou sobre o resultado aos seus seguidores. "Essa sou eu nessa nova fase, gostaram?", indagou. E seus fãs responderam com muito carinho. "UAUUUUU", "Surra de beleza", "Amandinha você arrasou", "Os milhões estampados na cara", disseram eles.

E vários famosos também reagiram à mudança de visual de Amanda. "Ainda mais linda", escreveu a cantora Aline Wirley."Iaaaaiii Mandinha!!! Lá elaaaaa.. toda toda seduzente", disse o ex-BBB Ricardo Camargo."Arrasou gata!!!", disse a cantora Gabi Martins.

Confira a publicação:

Marcella Rica aposta em novo visual ousado e choca fãs

Outra famosa que decidiu inovar em seu visual foi a atriz Marcella Rica. Na última quinta-feira, 31, a famosa, que já apostava no cabelo bem curtinho e platinado, escolheu uma opção bem diferentona para sair do comum e chocou seus seguidores.

Em suas redes sociais, a ex-noiva de Vitória Strada publicou fotos de seu novo visual. Nas fotosos registros, ela apareceu com o cabelo de oncinha, com o desenho se destacando no meio de fios bem clarinhos. "Animal print é o novo loiro", brincou a atriz na legenda da publicação.

