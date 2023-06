Amanda Meirelles incendeia web ao dançar agarradinha com Cara de Sapato: ‘É visível’

Mãe de Cara de Sapato leva os fãs à loucura ao compartilhar flagra do lutador agarradinho com Amanda Meirelles

Os fãs do casal DocShoe ganharam um novo motivo para sorrir nesta terça-feira, 27! Desde que Cara de Sapato e Amanda Meirelles deixaram o BBB23, fizeram raras aparições juntos. Mas a mãe do lutador incendiou a web ao compartilhar um clique inédito em que ele aparece dançando agarradinho com a médica em sua terra natal.

A campeã da edição de 2023 do Big Brother Brasil esteve em João Pessoa, na Paraíba, para festejar as celebrações de São João. Mas a médica também aproveitou para dar um pulinho na residência do amigo e curtir uma festinha em família. Wilma Monteiro, a mãe de Sapato fez questão de registrar o momento íntimo.

Em seu perfil oficial do Instagram, Wilma compartilhou a imagem em que Amanda e Sapato surgem colados e trocam olhares durante um ‘forrozinho’: “Amandinha deu uma passada rápida por aqui, e amou nossa Paraíba. Aproveitou todos os minutos, inclusive dançou até um forrozinho com o Sapato! Deixou saudades”, ela se derreteu pela médica na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Wilma Teresa Coelho Monteiro (@wilmatcmonteiro)

Nos comentários, os fãs do casal foram à loucura com a imagem e teorizaram um possível romance: “Pela carinha deles, é visível que curtiram bastante e isso nos deixa muito feliz”, disse uma seguidora. “Dona Wilma, avisa que ela está lascada. Esse olhar entregou tudo”, brincou outra admiradora. “Como é linda a sua norinha dona Wilma!”, disse mais uma.

Vale lembrar que Amanda e Sapato sempre negaram os rumores de um possível relacionamento e afirmam que são apenas amigos. Os dois se tornaram próximos durante a estadia no reality show da Globo, e ganharam um fã clube forte fora da casa mais vigiada do Brasil.

Cara de Sapato relembra viagem relâmpago para ver Amanda após BBB:

Em entrevista durante o especial CARASInverno, Cara de Sapato abriu mais detalhes sobre seu relacionamento com Amanda Meirelles. Desde que deixou o reality, o lutador voltou a morar nos Estados Unidos, mas ele contou que retornou ao Brasil em uma viagem relâmpago só para encontrar a campeã da temporada.