Amanda Meirelles e Arthur Aguiar opinam após mudança drástica no BBB: “Piada”

Campeões Amanda Meirelles e Arthur Aguiar rebatem críticas após Globo anunciar mudança no sistema de votação do BBB

Na última quinta-feira, 23, a Globo anunciou algumas mudanças para a próxima edição do reality show Big Brother Brasil. Entre as decisões, a emissora optou por mudar o sistema de votação que elegeu os campeões das duas últimas edições, Arthur Aguiar e Amanda Meirelles. No entanto, os ex-brothers não curtiram a repercussão das modificações!

A emissora decidiu que a partir do ano que vem, cada espectador só terá direito a um voto por paredão, o que coloca um ponto final nos mutirões que ajudaram a eleger os últimos campeões. Foi então que um jornalista usou as redes sociais para apontar que a Globo estaria insatisfeita com a votação de torcidas que não refletem a opinião do público.

Pronunciamento de Arthur Aguiar:

Arthur, que ganhou a edição de 2022, rebateu as críticas: “Piada esse seu post, não é? O ano é 2050 e você é um dos que até hoje não aceitam que a vontade da maioria da população foi diferente da sua e da sua bolha da internet, que fizeram de tudo e não conseguiram fazer campeão quem vocês queriam”, disparou o cantor e ator.

Piada esse seu post né? Haha

O ano é 2050 e você é um dos que até hoje não aceitam que a vontade da maioria da população foi diferente da sua e da bolha da internet que fizeram de tudo e não conseguiram fazer campeão quem vocês queriam.

A padaria venceu! ✌🏼 — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) August 24, 2023

Amanda Meirelles dá opinião sincera sobre mudança:

A médica também não curtiu o comentário e deixou sua opinião: “Acho que vocês tem que parar de desmerecer a vitória dos outros, não é só de mim e do Arthur que vocês falam. Falam das pessoas que disponibilizaram o tempo em dias e noites votando para trazer essa vitória para quem elas queriam. Podem falar o que quiser, vencemos”, opinou Amanda.

acho que vcs tem que parar de desmerecer a vitória dos outros ,não é só de mim e do Arthur que vcs falam .Falam das pessoas que disponibilizaram o tempo em dias e noites votando pra trazer essa vitória para quem eles queriam. Podem falar oq quiser,vencemos. — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) August 25, 2023

Em seu perfil na rede social, ela fez questão de compartilhar um trecho de uma entrevista em que exalta a vitória: “A regra é clara, ganha quem tiver mais votos e eu me inscrevi para ganhar (...) É um jogo democrático. Os meus fãs batalharam um monte. Eu nunca vou desmerecer a vitória de ninguém e também não admito que desmereçam a minha”, disse a médica.

Booooooom dia pra nós !!! pic.twitter.com/6mG87XV4JC — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) August 25, 2023

Arthur Aguiar vai participar de outro reality?

O ator e cantor Arthur Aguiar participou do podcast CARAS e revelou que foi convidado para participar do reality da Record, a ‘A Fazenda’. Mas, de acordo com ele, o Big Brother Brasil foi único e especial, então tentar reviver o que aconteceu no programa da Globo não parece ser uma boa ideia.