Alok surpreende ao mostrar corpo com queimaduras de sol: ''Não aprendo nunca''

DJ Alok choca internautas ao mostrar pele vermelha após muito tempo exposto no sol

Redação Publicado em 08/06/2022, às 08h34 - Atualizado às 08h34

O DJ Alok (30) surpreendeu os seguidores na noite da última terça-feira, 07, ao contar uma experiência dolorosa. O produtor mostrou que exagerou no sol nas praias de Miami, nos Estados Unidos.

Ele compartilhou vários cliques onde exibe sua pele completamente vermelha, fruto de muito tempo exposto ao sol sem pensar no protetor solar.

“Duas coisas. Sou um idiota e não aprendo nunca. […] Essa é a última vez que fico camarão. Na moral. Tá ardendo muito. Agora eu aprendi!”, contou.

Já no Instagram Stories, o compositor brincou com a situação ao mencionar a esposa, a médica Romana Novais (31), que é dermatologista: "Ela vai me matar, nunca aprendo", disse ele ao mostrar a pele irritada.

"Noooo, qual a chance de deixar você ir sozinho a praia com o Ravi e a Raika? Sem comentários!", disparou ela nos comentários.

Ainda recentemente, Alok retornou ao Brasil por poucas horas em meio à turnê internacional para reencontrar a esposa e os filhos, Ravi (2) e Raika (1).

