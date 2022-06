Alok revela que vai morar fora do Brasil por um tempo

Alok vai passar uma temporada na Europa junto com a família

CARAS Digital Publicado em 17/06/2022, às 12h12

O DJ Alok (30) revelou que vai viver fora do Brasil por uma temporada. Ele vai se mudar para Ibiza, na Espanha, por alguns meses junto com a família. O artista não quer ficar longe da esposa, Romana Novais (31), e dos filhos, Ravi (2) e Raika (1), e vai levar todo mundo com ele.

"Vou ficar três meses na residência do Hï Ibiza. Vou levar minha família comigo. Não estou nem olhando muito o destino, mas a jornada em si, que tem que ser prazerosa. Com meus filhos e minha esposa, com certeza, será muito melhor", disse ele à revista Quem.

Inclusive, ele pretende ficar indo e vindo do Brasil para a Europa para seus compromissos. "Eles vão comigo, ficam um mês lá, depois voltamos para o Brasil para fazer alguns eventos, como o Rock in Rio, por exemplo. Vou viver na ponte aérea, mas vou estar baseado lá. Vai ser um pouquinho complexo. Mas não tenho outra opção. Não consigo ficar três meses longe da minha família", declarou.

Por fim, Alok garantiu que não quer reduzir o ritmo de compromissos tão cedo. "Ainda estou em um pique grande. Não penso em reduzir a agenda agora. Quero, de alguma forma, ter a vida mais equilibrada, mas não parar", declarou.

Alok relembra fotos do seu casamento

Há poucos dias, Alok relembrou fotos do seu casamento com Romana Novais e mostrou nas redes sociais. Ele registrou a alegria dos noivos no dia do 'sim'. "Love you! Minha eterna namorada", disse ele.

E ela respondeu: "Me arreio todas as vezes que vejo essas fotos! O coração acelera… é tão bom ter você Alok! Obrigada por tudo! Te amo!".