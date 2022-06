Alok mostra tratamento após queimaduras de sol: ''Me recuperando''

O DJ Alok compartilhou uma foto exibindo a queimadura de sol e comentou que está se recuperando

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 12h20

Durante a sua estadia nos Estados Unidos, Alok (30) passou por um grande perrengue nas praias de Miami.

O DJ não passou protetor solar e acabou criando queimaduras de sol por todo o corpo e agora está tento que tratar a vermelhidão.

No perfil do Instagram, o artista compartilhou uma foto com o corpo cheio de pomada.

"Me recuperando pro FDS [final de semana]", escreveu ele na legenda da publicação.

Quando Alok percebeu que havia exagerado no sol, ele brincou com a situação ao mencionar a esposa, a médica Romana Novais (31), que é dermatologista: "Ela vai me matar, nunca aprendo", disse ele ao mostrar a pele irritada.

CONFIRA O CORPO DE ALOK