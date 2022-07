Alok e Romana Novais encontram Juliette em balada em Ibiza

O DJ Alok compartilhou fotos da sua semana de shows em Ibiza e exibiu encontros com Juliette e David Guetta

Alok (30) compartilhou com os seus seguidores fotos das suas apresentações da semana e chamou a atenção ao posar com Juliette (32) em uma balada em Ibiza.

Cumprindo a agenda de shows na Europa, o DJ está recebendo a companhia da esposa, Romana Novais (31), e arrancou elogios dos fãs com fotos ao lado das musas.

Além disso, o artista publicou fotos com o DJ David Guetta. "Resumo da Semana: Ushuaia Ibiza + Hi Ibiza + Sunrise Festival + Cavo Paradiso", escreveu ele na legenda da publicação.

A vencedora do BBB fez questão de deixar um comentário. "Eu amooo", declarou ela. Já Romana falou sobre a temporada de shows do marido. "Uma semana que parece um mês de tanta coisa que a gente fez kkkkk", disse.

Vale lembrar que Juliette e Alok tem uma parceria musical na música Un Ratito, que também conta com a participação de Luis Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez.

ALOK E FAMÍLIA SE MUDAM TEMPORARIAMENTE PARA IBIZA

O DJ Alok (30) revelou que vai viver fora do Brasil por uma temporada. Ele vai se mudar para Ibiza, na Espanha, por alguns meses junto com a família. O artista não quer ficar longe da esposa, Romana Novais (31), e dos filhos, Ravi (2) e Raika (1), e vai levar todo mundo com ele.

