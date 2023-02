Almoço de negócios! Boninho e Tadeu Schmidt surgem com diretoria do BBB em shopping no Rio de Janeiro

Boninho e Tadeu Schmidt foram fotografados almoçando com equipe da diretoria do BBB em shopping no Rio

Big Boss! Na tarde desta terça-feira, 07, o diretor Boninho (61) e o apresentador Tadeu Schmidt (48) foram flagrados durante um almoço junto com a diretoria do Big Brother Brasil, em um shopping do Rio de Janeiro.

Cheios de planos, a equipe da diretoria do reality global foi clicada enquanto desciam uma escada rolante e fizeram questão de sorrir timidamente ao notar a presença da câmera.

Boninho apostou no look básico para a ocasião: uma camiseta azul e uma calça preta. Tadeu Schmidt, por sua vez, elegeu uma blusa de manga longa preta e calça jeans com um tom escuro.

Ainda na última semana, através das suas redes sociais, Boninho não segurou e deu spoilers sobre o BBB 23. Na conta de seu Instagram, ele revelou que os brothers vão ganhar cooler com bebidas após a próxima festa.

"Olhando o after dos crias, acho que vou mandar um cooler para eles da próxima vez. Já imaginou after dos crias e cooler? [A festa] Vai acabar quando?", sugeriu o big boss

VEJA O ENCONTRO DE TADEU SCHMIDT E BONINHO:

FOTO: AGNews/ EDSON AIPIM

FOTO: AGNews/ EDSON AIPIM

FOTO: AGNews/ EDSON AIPIM

FOTO: AGNews/ EDSON AIPIM

VIAGEM

Com apenas uma mala de mão e seus casacos, Boninho e a esposa Ana Furtado, foram flagrados recentemente, enquanto embarcavam em um aeroporto no Rio de Janeiro.

Para matar a curiosidade dos fãs, Boninho revelou em suas redes sociais o motivo da viagem do casal. “Vou pra onde? Vou pra São Paulo levar a minha amada no novo trabalho, já vou deixar ela em casa, bonitinha, para ela fazer a estreia dela. E amanhã estou de volta no BBB, para o meu trabalho”, disse ele.