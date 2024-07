Aline Wirley e Igor Rickli mudaram rotina após adoção de filhos: 'Uma gincana maluca'

Em entrevista à Revista CARAS, Aline Wirley e Igor Rickli revelaram como foi a reação do primogênito com a chegada dos filhos adotivos e celebraram a família

Aline Wirley e Igor Rickli têm vivido um momento especial na família com a chegada dos filhos adotivos Fátima (10) e Will (7), que agora se juntam a Antonio (9), primogênito do casal. Em entrevista à CARAS Brasil, os dois abriram a intimidade do casamento e revelaram os detalhes da nova rotina da casa, que ainda tem sofrido com as adaptações.

Apenas seis meses depois da mudança, Igor conta que ele e Aline precisaram se reunir e ter uma mínima organização para se preparar para a chegada das crianças, que têm sido completamente diferentes de como eram antes.

“Eu e a Aline fizemos um combinado antes de eles chegarem. Combinamos que seria preciso muita disciplina para dar conta de três crianças. Então, estamos acordando cedo, fazendo nossa atividade física logo e trocando muito com eles sobre a organização da casa", conta.

"Eles participam, vira quase uma gincana maluca aqui em casa e está fluindo super, porque eles entenderam que tem muito afeto, carinho, brincadeira, mas também tem cobrança com o entorno, de fazer o dever de casa, de não deixar o resto de comida no prato”, completa o ator.

As mudanças, claro, não afetaram apenas a vida do casal, mas também do pequeno Antonio, que apesar do ciúmes, volta e meia comemora a chegada dos irmãos em casa. Segundo Aline, ela tem a sensação que as crianças sempre tiveram um espaço guardado dentro de sua família.

“O Antonio é muito generoso, ele está saindo desse lugar de filho único e precisa desconstruir o mundo que criamos para ele. Ele oscila, uma hora quer, outra hora diz ser ruim ter irmão; depois fala que ama ter irmão! É bem coisa de irmão mesmo, sabe? Mas a casa está com uma alegria, uma vivacidade... eles são nossos, nunca não foram”, diz ela, radiante com a nova fase.