Aline Mineiro fala sobre flagra com MC Daniel: 'Situação particular'

Após flagra com MC Daniel, Aline Mineiro fala sobre foto tirada e explica encontro com o cantor; ex-panicat não gostou da falta de privacidade

A modelo e ex-panicat Aline Mineiro se pronunciou após vazar a foto de seu encontro com MC Daniel na madrugada desta quarta-feira, 27, em um veterinário em São Paulo. A ex-A Fazenda se mostrou bastante incomodada com a falta de privacidade.

Isso porque, o registro dos dois juntos foi feito sem a permissão deles e ela não gostou nem um pouco do ocorrido, procurando inclusive uma advogada para resolver a situação. A influenciadora então explicou que no momento ela e o cantor não estão juntos.

"Algumas páginas de fofoca só pensam em likes, parece que não aprenderam nada com a fatalidade que ocorreu poucos dias atrás. Por um lado, é lamentável ter que dar explicações aqui de uma situação particular em que o encontrei em uma clínica veterinária, de madrugada. E alguém tirou essa foto sem autorização em um lugar privado e enviou, vendeu ou sei lá… sem saber realmente a realidade dos fatos. O que eu já acho um absurdo. Já estou em contato com a minha advogada para entender quais medidas serão cabíveis para esse ocorrido. Afinal, essa foto foi tirada por algum funcionário que trabalhava no turno da madrugada", falou a famosa.

"Recebi essa foto por direct (que inclusive o ângulo está péssimo) Mas enfim antes que os sites e as pessoas transformem nossa vida em um inferno nos enviando infinitas mensagens de ódio já deixo claro que não temos nada amoroso ou ficante no momento. Agradeço a compreensão e o respeito", declarou.

Aline Mineiro revela diagnóstico e tratamento de bipolaridade

A influenciadora contou em uma entrevista para o Sensacional como descobriu que tinha bipolaridade. "Ia ‘de zero a cem’ muito rápido. As coisas me irritavam muito. Tentava controlar, ficava mal comigo e comecei a sentir esse sentimento. Brigava com as pessoas, não expressava a minha opinião de uma forma ‘ok, vou falar o que eu penso’, mas era impondo, agressiva. Tinha esse balanço muito desnivelado e aí fui para um psiquiatra", contou como percebeu.

Atualmente, Alinei Mineiro tenta se tratar e para isso acabou dando um tempo da rede social: “Me afastei um pouco das redes, ficou uma pessoa cuidando para mim e eu fiquei um pouco comigo. Foi um processo muito doloroso, de descobertas, autoconhecimento, e comecei a fazer mais coisas, porque sempre fui muito workaholic, de trabalhar muito e não pensar em descansar.”

“Não tinha atividades gostosas. ‘O que você faz no seu final de semana?’ Quando posso, eu durmo, porque preciso me recuperar para trabalhar. Então não tinha o negócio de ir para uma praça, ir passear com o meu cachorro, eu não tinha muito isso, era mais descanso e trabalho, aí comecei a parar para reorganizar a minha vida”, comentou como agia.

