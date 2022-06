Aline Campos se aventura ao fazer rapel no Rio de Janeiro: ''Eu amo ser livre!''

Aline Campos usou suas redes sociais para exibir uma aventura que viveu no Rio de Janeiro fazendo rapel

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 15h37

Nesta sexta-feira, 10, Aline Campos (34) decidiu usar suas redes sociais para exibir uma aventura que fez no meio da natureza do Rio de Janeiro.

A dançarina publicou uma série de cliques onde ela aparece fazendo rapel em um morro, com uma bela vista da praia, enquanto se pendurava e fazia acrobacias.

Para a ocasião, a gata ainda apostou em um look estiloso, com um conjunto de calça legging e camiseta de mangas longas verde água, combinando com seu tênis branco.

Na legenda, Aline falou sobre a sua liberdade: "Eu amo ser LIVRE. Livre dos meus medos, inseguranças, bloqueios, padrões, crenças… Livre pra voar guiada pelo coração, livre do meu auto julgamento e dos outros... Livre pra estar onde quero estar e pra sair de onde não cabe minha luz! Linda sexta".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que coragem!", disse um. "Perfeita!", falou outro. "Linda livre leve e solta", escreveu um terceiro.

Confira os cliques de Aline Campos fazendo rapel em meio a natureza do Rio de Janeiro: