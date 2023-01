Aline Campos mostra pela primeira vez as cicatrizes do grave acidente que sofreu: “Pior dor que já senti!”

Após grave acidente de moto, Aline Campos mostra cicatrizes pela primeira vez; veja!

A modelo Aline Campos (35) revelou nesta segunda-feira, 23, as cicatrizes que ficaram em seus braços após sofrer, no mês passado, um grave acidente de moto, enquanto passeava pelas ruas de Bali, na Indonésia, com o ex-namorado, Jesus Luz (36).

Em sua conta no Instagram, a morena publicou alguns registros do local e exibiu as cicatrizes resultantes do acidente. "Se alguém tiver dica de como sair esse vermelho do braço. Isso é uma queimadura de asfalto. Estou passando bastante protetor solar. Acho que é esperar mesmo, né? Vamos viver", disse a modelo.

Na época do acidente, Aline comentou nas redes sociais sobre o ocorrido. "Teoricamente, foi tranquilo. Poderia ter sido muito pior. A gente é muito grato e considera que foi um livramento. A gente não quebrou nenhum osso, foram mais arranhões. Principalmente e mais profundamente em mim, que estava na frente. Eu arranhei bastante meio seio esquerdo e o braço. Estou cheia de pomada", declarou.

Em seguida, ela fez questão de detalhar todo o processo doloroso que vivenciou: "Quando a gente voltou para o Brasil, com algumas horas sem trocar o curativo, fui tirar o curativo e ele não saía. Sentia que era a minha pele cicatrizando por cima da gaze. Chamei uma enfermeira, que também tentou. A gente deixou de molho e fez o possível para não agredir minha pele" continuou.

"Ela disse ‘Aline, você vai ter que ser corajosa. Em vez de puxar aos pouquinhos, o melhor é puxar de uma vez’. Aos pouquinhos, já estava doendo muito. Foi a pior dor física que já senti. O processo de cicatrização começou do zero. Olha que sou forte para dor, mas sofri mais do que no meu parto, e tive parto normal", completou.

Ainda nas últimas semanas, Aline Camposresolveu quebrar o silêncio e fez seu primeiro pronunciamento oficial para desmentir os boatos que estão circulando na web, sobre a seperação com o modelo Jesus Luz.

Após a repercussão da término, Aline desabafou em sua rede social. "Não queria estar aqui esclarecendo isso, nesse momento delicado. Mas senti que era necessário, diante de tanta mensagem injusta que desde o início do nosso relacionamento, infelizmente, recebemos de algumas pessoas", iniciou na legenda da postagem.