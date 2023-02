Aline Campos escandaliza ao exibir bumbum turbinado durante passeio de lancha: “Deusa!”

Aline Campos elege microbiquíni e escandaliza com curvas à mostra durante passeio de lancha

Na manhã desta quinta-feira, 02, a modelo Aline Campos (35) elevou a temperatura nas redes sociais e deixou o s seguidores babando ao compartilhar uma série de cliques pra lá de ousados durante um passeio de lancha por Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Na ocasião, a ex-namorada de Jesus Luz (36) aproveitou o dia ensolarado para curtir o mar e elegeu um biquíni amarelo neon que escandalizou os admiradores.

Com os cabelos soltos ao vento, a morena fez questão de exibir toda a sua beleza e sensualidade ao posar em diversos ângulos, deixando as suas curvas monumentais completamente à mostra. "Intensidade de uma Vênus em Escorpião", escreveu na legenda dos cliques.

Os fãs, claro, foram à loucura. "Que Deusa", disse um admirador. "Belissima", comentou outro. Já um terceiro brincou: "A vida não está fácil pra você né lindona?”.

Ainda nas últimas semanas, Aline Campos mostrou as cicatrizes que ficaram em seus braços após sofrer, no mês passado, um grave acidente de moto.

Após o término do namoro com o modelo Jesus Luz, anunciado no início de janeiro deste ano, a modelo Aline Campos abriu o coração e resolveu falar sobre o assuto com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

"Desde que terminei o namoro, estou muito focada no trabalho, curtindo com meu filho (Nathan, de 12 anos). Estou num momento de me desconectar do meu namorado, que é meu amigo. Eu o amo muito. E agora não consigo nem pensar em me relacionar de novo. Está tudo fluindo. Terminamos de forma amigável. Pensamos da mesma forma. Nós nos falamos bastante como amigos. Temos cachorro, gato, carinho um pelo outro... Já éramos amigos antes. (O término) não é fácil justamente por termos um relacionamento tão bom. Pena que a relação não está sendo tão leve como amiga, mas a gente sabe que ... O importante é cada um de nós estar bem e deixar a coisa fluir. A gente nunca sabe o dia de amanhã", desabafou.