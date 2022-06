Aline Borges, a Zuleica de Pantanal, mostra novas fotos com o marido, Alex Nader

Intérprete da Zuleica no remake de Pantanal, Aline Borges surge dando um beijão no marido, Alex Nader, em dia de folga

CARAS Digital Publicado em 28/06/2022, às 15h22

A atriz Aline Borges (47), que interpreta a Zuleica no remake da novela Pantanal, da Globo, mostrou um álbum de fotos ao lado do marido, o ator Alex Nader (46). Os dois apareceram dando um beijão e também abraçados durante um dia de sol na piscina.

De biquíni, a musa exibiu sua boa forma ao surgir em clima de romance com o maridão. Na legenda. Ela se declarou para ele. "Chave de perna. Arroxa que eu gosto. Parceiro de vida. Me dá aquela música. Me aquece no frio. Me olha de perto. Acende a fogueira. Da uma rasteira. Corpo fechado. Na mata encantado. Flutua comigo. Me deixa voar. No bailado da vida vc é meu par. *rolo de câmera, daqueles dias de sol e sorte grande. Eu tenho sorte na vida. E tenho fé também!! Amorzão… A vida contigo é tudo de bão!!", disse ela.

Aline e Alex estão juntos desde 2009 e têm uma longa história de amor. Eles se conheceram fazendo teatro e não conseguiram ficar juntos na época. Eles foram se reencontrar anos depois, em um churrasco de aniversário dele e não se desgrudaram mais.

Fotos de Aline Borges com o marido, Alex Nader: