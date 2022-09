Aline Borges, a Zuleica de Pantanal, fala sobre seu casamento aberto: “Nasci para voar”

A atriz da novela Pantanal Aline Borges abriu o jogo sobre seu casamento aberto com o marido, o ator Alex Nader

CARAS Digital Publicado em 23/09/2022, às 22h05 - Atualizado às 22h36

Aline Borges, a Zuleica da novela "Pantanal", compartilhou em entrevista um pouco sobre sua vida pessoal ao falar sobre seu casamento aberto com o ator Alex Nader.

Diferente de sua personagem na trama das 21h, que vive um relacionamento tóxico com o personagem Tenório, o relacionamento de Aline funciona muito bem com liberdade a ela e o esposo. “Nosso encontro é de outras vidas”, comentou Aline sobre a relação para o site Extra.

“Temos um relacionamento muito livre, leal, justo. É uma parceria em que a gente respeita o espaço, as escolhas um do outro. Não é esse casamento convencional que eu aprendi e no qual cresci acreditando, mas que não fazia nenhum sentido para mim. Me refiro a casamentos monogâmicos, e, muitas vezes, hipócritas, em que vejo as pessoas casadas viverem outras histórias, só que por trás”, disse a atriz.

A intérprete ainda deu detalhes sobre a decisão que chegou com o marido: “Nossa decisão veio de maneira natural. Entendemos que precisamos respeitar nossos desejos. Respeito casamentos monogâmicos, mas não acredito que funcione para mim. Eu nasci para voar. Sou uma mulher-pássaro, livre. Quero que a minha arte ganhe o mundo. E vai vir comigo quem entender essa liberdade”.

Aline e Alex são pais de Nina (11). A atriz reforça que um casamento aberto não é sinônimo de bagunça: “A regra é fazer tudo sem expor o outro. O casamento livre não quer dizer um oba-oba. Eu e Alex queremos seguir juntos a vida toda. Para isso, precisamos ter essa liberdade. Querer poder fazer o que eu quiser, ainda que eu não faça nada”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!