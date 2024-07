Alice Wegmann mostra rotina de exercícios e faz reflexão

Alice Wegmann mostrou nas redes sociais sua rotina intensa de exercícios e fez uma reflexão sobre a importância da atividade física

Nesta segunda-feira, 8, Alice Wegmann usou as redes sociais para ressaltar a importância dos exercícios físicos para a saúde. Em sua conta no Instagram, a atriz compartilhou um vídeo em que aparece fazendo diversos exercícios como yoga, musculação, dança, entre outros.

Na legenda, a famosa, que é ex-ginasta, aproveitou o mês das Olimpíadas para fazer uma reflexão sobre o tema. "Olimpíadas chegando e eu parei para pensar o quanto o esporte é importante na minha vida… Fui atleta federada de Ginástica Artística dos 3 aos 11 anos, campeã estadual, competi brasileiro… fiz natação, tênis, surf, vôlei, futevôlei, handball, futebol, yoga, dança, pulei de asa delta quando tinha nove anos", começou ela.

Em seguida, Alice afirmou que o importante é escolher uma atividade que nos dê prazer. "E quase todo dia eu pratico alguma atividade, porque isso para mim é quase tão importante quando respiração. Se exercite porque você ama o seu corpo, e não porque você o odeia!!! Procure algo que você realmente sinta prazer, um esporte que se identifique mais… e vai", finalizou.

Experiência de quase morte

A atriz Alice Wegmann contou que passou por uma experiência de quase morte devido ao seu trabalho como atriz. A artista abriu uma caixa de perguntas em sua conta no Instagram e foi questionada sobre se sentir desafiada e realizada no seu trabalho atualmente. Em resposta, ela desabafou sobre a rotina exaustiva que encara e o risco que isso traz para a saúde.

Segundo ela, seu coração chegou a marcar 31 batimentos por minuto e precisou tomar duas doses de adrenalina para ser reanimada."Na maior parte do tempo, sim. Eu amo fazer o que eu faço, sou grata e privilegiada para c*ceta por conseguir viver de arte em um país que não valoriza tanto a própria cultura, mas tem dificuldades", iniciou.

E complementou: "Já vi cinco pessoas de áreas diferentes chorando em um mesmo set por falta de organização, já tive meu coração batendo a 31 bpm e tomei duas doses de atropina (adrenalina) para reanimar. Já questionei muito as horas de trabalho excessivas do audiovisual, já me decepcionei... nada é constante. Mas, até onde eu puder, vou viver essa paixão", disse ela.