Alice Wegmann desabafa sobre influencers na TV: 'Epidemia da internet'

A atriz Alice Wegmann usou as redes sociais na terça-feira, 9, para compartilhar um desabafo a respeito da carreira profissional como atriz. Após o ator Armando Babaioff opinar sobre o aumento de influenciadores digitais na TV, a artista decidiu complementar a opinião do colega de profissão com uma longa reflexão.

Em seu Instagram oficial, Alice selecionou algumas fotos de trabalhos realizados nas telinhas e lamentou que atores precisem, atualmente, se desenvolver como influenciadores na internet para conseguir manter a profissão na arte. "Sou uma atriz. Depois de ser um ser humano, uma cidadã, uma mulher, sou uma atriz", iniciou ela.

"Inspirada pelo discurso do Armando Babaioff que postei nos stories, quero falar sobre o nosso futuro. Somos uma geração que tem que se formar em medicina e instagram. em psicologia e instagram. em atuação e instagram. Eu fiz 4 anos de teatro e tenho 17 anos de profissão, já aprendi sobre Shakespeare mas nunca me ensinaram a ser uma 'it girl'. Eu amo moda. E amo influenciar vocês a lerem mais livros, verem mais peças, ouvirem mais músicas. Eu continuo compartilhando o que gosto todos os dias, mas de uns tempos pra cá tá todo mundo tão preocupado", continuou Alice Wegmann.

Em seguida, a atriz relatou uma situação que passou por conta de suas redes sociais. De acordo com a artista, marcas estão buscando cada vez mais pessoas que sejam influentes na internet, independente da profissão.

"Esse é um post de conforto, porque eu acredito que a arte resiste à todas as crises, às guerras e pandemias. E vai resistir à epidemia da internet. Uma marca recentemente me procurou porque disse que ‘meu feed era bonito’, mas sequer sabia o que uma atriz representa pro seu país. Carreira se constrói a longo prazo, bons atores são aqueles que permanecem", declarou ela.

"Ainda tô entendendo como conciliar a minha verdadeira profissão e essa segunda profissão que o mundo me obrigou a ter. E esse é um relato sincero de quem fica meio perdida às vezes. (...) Recentemente ouvi Claudia Abreu, ouvi Denise Fraga, ouvi Marieta Severo, ouvi Zezé Mota e ouvi Fernanda Montenegro. Então entendi, com mais força: Sou atriz. é isso o que sou. o resto de mim ainda é silêncio", finalizou Alice Wegmann.

O desabafo de Armando Babaioff

Recentemente, o ator Armando Babaioff participou do programa 'Sem Censura', da TV Brasil, e opinou a respeito do aumento de influenciadores digitais em novelas. Sincero, o artista criticou a escolha de produções voltadas apenas para pessoas com engajamento na internet.

"Mas, bicho, quem paga a conta todo mês é a gente […] Pra nessa hora, nessa altura do campeonato, tá substituindo uma renca de gente talentosa pra colocar uma pessoa que é conhecida na internet e que não é a praia dela", declarou Babaioff.

"E sabe o que me deixa com mais raiva no meio disso tudo? É que não faz absolutamente nada pela profissão que eu acredito e que eu vivo. E que eu, neste momento, me sinto responsável por dar continuidade a esse cajado que é passado pra gente todos os dias pelos nossos colegas. Que olham pra gente e falam: ‘continua, meu filho'", completou o ator.