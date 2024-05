Aliança? Maiara surge com anel e levanta suspeitas de compromisso

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, despertou curiosidade ao mostrar um suposto anel de compromisso no dedo

A cantora Maiara, da dupla sertaneja com Maraisa, despertou a curiosidade dos fãs ao publicar uma nova foto em suas redes sociais. Desta vez, a artista fotografou um momento de leitura e mostrou a página de um livro que estava lendo.

Um detalhe pequeno, no entanto, chamou a atenção da web. Isso porque além de mostrar um trecho da obra lida, Maiara exibiu também um possível anel de compromisso. Misteriosa, a famosa não escreveu nenhuma legenda da imagem compartilhada.

Vale lembrar que Maiara está solteira desde que anunciou o fim de seu namoro com o cantor Matheus Gabriel, em março deste ano. Recentemente, a cantora se pronunciou a respeito de uma suposta recaída com o ex-namorado, o sertanejo Fernando Zor, noticiada pelo colunista Thiago Sodré.

Em entrevista ao portal LeoDias, a irmã gêmea de Maraisa não hesitou em negar o rumor de que teria se reconciliado com a dupla de Sorocaba: "É mentira", disse ela. Ao longo dos últimos anos, a artista viveu um relacionamento polêmico com Fernando, com diversos término durante esse período. Atualmente, Maiara está solteira .

Maiara exibe anel - Foto: Reprodução / Instagram

Maiara ganha presente super chique de admirador secreto

A cantora Maiara foi surpreendida por um admirador secreto! Voando em seu jatinho particular com sua irmã e dupla sertaneja Maraisa, a artista contou que ganhou um presente super chique, mas que sequer sabe quem foi que lhe deu.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Maiara mostrou que ganhou algumas joias antes de embarcar e ficou encantada com o presente. "Gente, eu tô boa de admirador secreto, viu? Olha só o que eu acabei de receber aqui", disse a artista, exibindo duas sacolas de presente.

Em seguida, a artista mostrou um colar e uma pulseira com pingentes roxos, que formam um conjunto. A sertaneja pediu para a pessoa aparecer com uma grande promessa. "Por favor, seu admirador secreto, se pronuncie, porque eu preciso agradecer! Quer dizer que tá tudo bem, o jantar já tá marcado. Agora eu preciso saber quem é, porque tá bom demais de presente", disse Maiara.

Por fim, ela ainda mostrou o bilhete que ganhou do admirador e questionou mais uma vez quem seria o admirador. "Do moreno de Goiânia para a ruiva mais linda do Brasil. Beijo", dizia o bilhete. "Ai meu Deus, quem é esse moreno de Goiânia", perguntou a cantora, que ainda mostrou uma foto já usando as joias.