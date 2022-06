Alexandre Pato revela que caiu em 'pegadinha' do marido de Patrícia Abravanel

Fábio Faria, cunhado de Alexandre Pato, enganou o jogador quanto aos gostos do sogro, Silvio Santos

Na última terça-feira, 7, Alexandre Pato (32) participou do podcast Fala, Brasólio, de youtuber Fred (33).

Durante o papo, o jogador, que é casado com Rebeca Abravanel(41), filha de Silvio Santos (91), contou uma história de quando ainda estava no começo do relacionamento com a amada.

O atleta revelou que foi alvo de uma "pegadinha" do cunhado, Fábio Faria (44), marido de Patrícia Abravanel (44), em relação aos gostos do sogro: "O Fábio me falou ‘ei Alê, o sogrão não gosta de tatuagem não'", disse ele.

Para não desagradar Silvio, Pato ficou mais de 3 meses usando blusas de mangas longas para esconder suas tatuagens: "Eu era muito envergonhado. Mas hoje não, hoje eu sou o mais querido", seguiu ele, brincando.

Confira o papo de Alexandre Pato no 'Fala Brasólio':