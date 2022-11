Alexandre Frota se pronuncia sobre a morte de Guilherme de Pádua: "Assassino"

Alexandre Frota era muito amigo de Daniella Perez e Raul Gazolla quando Guilherme de Pádua assassinou a atriz, em 1992

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 13h38 - Atualizado às 14h30

Alexandre Frota (59) se pronunciou sobre a morte do ex-ator Guilherme de Pádua (1969-2022), assassino da atriz Daniella Perez (1970-1992), neste último domingo, 06. Em sua conta no Twitter, o ator e deputado federal expressou sua opinião diante da notícia e foi direto ao dizer que não se sentiu satisfeito com o acontecido.

"Não irei comemorar a morte do assassino bolsonarista da Dani, o Guilherme de Pádua. Ele tinha que ficar vivo até os 100 anos para se olhar todo dia no espelho e saber que ele é um assassino. Nada mais", comentou.

Frota era amigo de Daniella Perez e do ator Raul Gazolla (67), marido da atriz na época em que foi assassinada. Ela atuava como protagonista na novela 'De Corpo e Alma' escrita por sua mãe, a autora Glória Perez (74) e Guilherme de Pádua interpretava seu par romântico.

Ainda próximo à família, Alexandre Frota foi um dos personagens ouvidos na série documental 'Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez', disponível na HBO Max, que conta com depoimentos das pessoas ligadas ao caso, com exceção de Guilherme de Pádua e da sua cúmplice no crime, Paula Thomaz (que mudou o nome para Paula Peixoto).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Raul Gazolla (@rgazolla)

A morte de Guilherme de Pádua

Guilherme de Pádua faleceu após sofrer um infarto. A morte foi confirmada pelo pastor Márcio Valadão, pelas redes sociais.

"Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim foi um impacto muito grande, porque hoje de manhã eu dirigi o culto e ele estava com a esposa no primeiro banco. Ele praticou aquele crime tão terrível com a Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele tava dentro de casa, caiu e morreu. Acabou de morrer", disse o pastor.