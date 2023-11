Alexandre Correa rebate relato de Ana Hickmann na TV: "Ingestão de álcool"

Alexandre Correa rebate relato de Ana Hickmann ao 'Domingo Espetacular'; em sua versão, empresário criticou duramente a agora ex-mulher

O empresário Alexandre Corrêa se pronunciou neste domingo, 26, após a apresentadora Ana Hickmann contar detalhes da agressão que sofreu dentro de casa. Ele acusou a apresentadora de ter bebido no dia em que tudo aconteceu.

"O que nós estamos tendo é uma verdadeira injustiça por parte da Ana. Ela, no seu subconsciente, sabe muito bem o que aconteceu naquele dia. No dia 11 fazia um calor insuportável em Itu, em São Paulo e no Brasil inteiro. Estava quase 40°C, com sensação térmica de 43°C. E a Ana, no almoço, já tinha feito a ingestão de quase uma garrafa de vinho tinto. Eu não bebo há cinco anos. Mas quem bebe sabe que ingerir uma garrafa de vinho tinto a um calor de 40°C normal você não fica. E a Ana, toda vez que faz ingestão de álcool, nos últimos tempos, se tornou extremamente agressiva comigo na frente de todo mundo. Eu já fui, incontáveis vezes, humilhado por Ana Hickmann, após ela fazer ingestão de álcool".

Ainda no relato feito a 'Quem', ele culpou a apresentadora pelo episódio "Então, no dia, a discussão se tornou acalorada pelo destempero emocional que Ana Hickmann estava em função de ter tomado quase uma garrafa de vinho inteira. Eu, em nenhum momento, a pressionei e ameacei dar cabeçada, mesmo porque isso é uma tremenda de uma bobagem", disse.

O empresário ainda disse que houve sim uma discussão. "O que houve foi uma discussão, em que ela adotou um perfil extremamente agressivo, coercitivo, de palavras absolutamente que me jogaram no fundo do lixo, como de costume ela fazia nas discussões, e o que houve foi que ela ameaçou ligar, disse que ia ligar para a polícia... Óbvio que eu fiquei desesperado porque não há quem fique normal em uma situação dessa".

Alexandre Correa seguiu atacando a apresentadora. "Olha, eu estou desconhecendo com quem eu fui casado por 25 anos. Nada disso precisava estar acontecendo. Essa discussão só tomou a proporção que tomou porque seguiu o rito dos últimos meses, em que a Ana bebia e se tornava agressiva. Simples assim", disse.

Ana Hickmann exalta ajuda das autoridades

A apresentadora Ana Hickmann confirmou que está separada de Alexandre Correa após denunciá-lo por violência doméstica. No programa Domingo Espetacular, da Record TV, ela contou que já entrou com o pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha, que protege as mulheres vítimas de agressão.

"A lei está aí para nos proteger, eu dou notícia sobre isso todo dia. A lei está cada mais forte. Ela me protegeu muito", disse ela, que ainda disse o divórcio será mais rápido pela Lei Maria da Penha.

"É muito mais rápido. O pedido de separação de corpos, o divórcio, muito mais rápido. Porque fica muito claro que aquele relacionamento não pode existir. E a gente tem que saber isso, isso vale para todas. O ministério público não está ali para mim, serve para todas as mulheres. Para todas que passaram por isso. A gente só precisa saber usar e ter a coragem. Eu não sou mulher de malandro. Eu estou aqui machucada e fui machucada por muito tempo".