Alexandre Correa pede pensão para a ex-mulher Ana Hickmann

Saiba qual é o valor que o empresário Alexandre Correa pede de pensão para a apresentadora Ana Hickmann após o fim do casamento

O empresário Alexandre Correa decidiu entrar na justiça com mais um pedido envolvendo a ex-mulher, a apresentadora Ana Hickmann. De acordo com o colunista Leo Dias, ele abriu um processo para pedir uma pensão da ex.

Ele quer receber o valor de R$ 42 mil - equivalente a 30 salários mínimos - por mês após Hickmann ter bloqueado o acesso dele como administrador das empresas que tinham juntos. Ele alega que sua única fonte de renda era a empresa deles e que, ao deixar de ser administrador, não tem mais ganhos e que fez dívidas para se sustentar.

Em outro processo, Alexandre Correa pede que Ana Hickmann pague o seu convênio médico. Ele diz que ela tirou o plano médico dele depois de assumir a administração das empresas deles e que ele precisa seguir com seu tratamento em decorrência do câncer que teve há algum tempo.

Equipe de Ana Hickmann rebate acusações

A apresentadora Ana Hickmann voltou a se pronunciar por meio de sua equipe após novas declarações do ex-marido, Alexandre Correa, na imprensa. Em um comunicado enviado à imprensa nesta quarta-feira, 21, a assessoria de imprensa da artista informou que ela está com medo e se sentindo ameaçada pelas declarações do ex.

A nota ainda informou que a medida protetiva contra o ex-marido dela continua ativa. "Ana Hickmann vem sofrendo uma série de violências de Alexandre Correa. Réu por violência doméstica, o ex-marido da apresentadora não se contentou em agredi-la fisicamente, emocionalmente e patrimonialmente, e passou a atacá-la na grande imprensa, com o objetivo de encobrir as provas da agressão e do desvio de dinheiro das empresas que administrava", informaram.

E completaram: "Alexandre usa o atentado que quase tirou a vida de Ana Hickmann, em 2016, para violentá-la psicologicamente, pois sabe da fragilidade e o quanto o fato traz gatilhos à apresentadora. Ele inventa mentiras sobre saúde mental e alcoolismo para descredibilizá-la e tenta invalidar todos os fatos que ela vem dissertando à justiça com um único objetivo: proteger a si mesma e ao filho. O Ministério Público indeferiu o pedido de revogação da medida protetiva feito por Alexandre, tornando-a ainda válida. A apresentadora está com medo se sente diariamente ameaçada por Alexandre Correa".