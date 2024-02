Alexandre Correa nega vitória judicial de Edu Guedes e rebate: 'Mitomania'

Em comunicado enviado com exclusividade à CARAS Brasil, defesa de Alexandre Correa afirma que o Ministério Público negou a prisão do empresário

A defesa de Alexandre Correa (51) negou a vitória judicial de Edu Guedes (49) em relação ao pedido de prisão do cozinheiro e apresentador. Em nota, compartilhada com exclusividade à CARAS Brasil, Enio Murad, advogado do empresário, afirma que a alegação é falsa.

"Sobre a notícia que o pedido de prisão Eduardo Guedes já foi negado e ele venceu Alexandre temos a dizer que o cozinheiro está com a mesma doença da apresentadora a mitomania", afirma a defesa de Alexandre Correa , citando a apresentadora Ana Hickmann (42).

O advogado afirma que o Ministério Público se manifestou contra o pedido de prisão destinado ao empresário, que teria partido da apresentadora e do cozinheiro. Além disso, ele também alega que Alexandre teria sido coagido por Ana e Edu Guedes após ser acusado de quebrar a medida protetiva conta a ex-modelo.

"Quanto a coação praticada por Eduardo Guedes e Ana Hickmann dia 13/02 pelo simulacro da falsa quebra de medida protetiva, o MPE também determinou abertura de investigação dos atos criminosos praticados pelo novo casal de falsos acusadores."

Na ocasião, a equipe da apresentadora afirmou que o empresário teria ficado parado na frente de seu condomínio por cerca de 45 minutos, com os braços cruzados, após uma visita ao filho, Alexandre Hickmann Correa (9).

CONFIRA A NOTA NA ÍNTEGRA:

"O pedido de prisão do Eduardo Guedes por coação processual contra o pai e coação moral contra criança ainda não recebeu parecer do Ministério Público ou decisão judicial. Bem como o pedido de afastamento do agressor Eduardo Guedes da criança por atos de constrangimento ilegal. Já em outro processo, o Ministério Público se manifestou contra o pedido de Ana Hickmann e Edu Guedes de prisão de Alexandre. Quanto a coação praticada por Eduardo Guedes e Ana Hickmann dia 13/02 pelo simulacro da falsa quebra de medida protetiva, o MPE também determinou abertura de investigação dos atos criminosos praticados pelo novo casal de falsos acusadores. Assim, sobre a notícia que o pedido de prisão Eduardo Guedes já foi negado e ele venceu Alexandre temos a dizer que o cozinheiro está com a mesma doença da apresentadora a mitomania."