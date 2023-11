Alexandre Correa fala sobre Ana Hickmann: ‘Foi muito cordial’

Alexandre Correa destaca atitude de Ana Hickmann para que ele pudesse ter contato com o filho, Alexandre, depois do fim do casamento deles

O empresário Alexandre Correa deixou um novo recado nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 28. Ele falou sobre uma atitude da ex-mulher, a apresentadora Ana Hickmann, para que ele pudesse ter contato com o filho deles, Alexandre, com quem ele não falava há mais de 15 dias.

O empresário contou que conversou com o herdeiro por meio de uma vídeo chamada por meio da ex-mulher. Além disso, ele contou que já entrou com pedido na justiça para encontrar o filho pessoalmente durante o processo de separação.

"Protocolamos ontem o pedido para organizar junto aos advogados da Ana e a própria Ana para poder ver o Alezinho. Estou em uma expectativa muito grande para o juiz dar esse despacho logo. Mas, nos últimos dias, foram 17 dias sem vê-lo, mas, nos últimos dois, três dias, a Ana foi muito cordial e me colocou para falar com ele através de vídeo chamada e a gente matou um pouquinho da saudade”, disse ele.

Então, Correa desmentiu os rumores de que teria feito o pedido na justiça para voltar a entrar nas empresas da família. "A minha prioridade não é voltar à empresa. A minha prioridade é ver o meu filho, abraçar o meu filho, jogar basquete, beijá-lo, abraçá-lo, amassá-lo e fazer tudo o que der. Fica aí o meu recado para que não fiquem as coisas distorcidas. Vamos ficar feliz”, afirmou.

View this post on Instagram A post shared by CONTIGO! (@tocontigo)

Ana Hickmann confirma fim do casamento

A apresentadora Ana Hickmann confirmou que está separada de Alexandre Correa após denunciá-lo por violência doméstica. No programa Domingo Espetacular, da Record TV, ela contou que já entrou com o pedido de divórcio pela Lei Maria da Penha, que protege as mulheres vítimas de agressão.

"A lei está aí para nos proteger, eu dou notícia sobre isso todo dia. A lei está cada mais forte. Ela me protegeu muito", disse ela, que ainda disse o divórcio será mais rápido pela Lei Maria da Penha.

"É muito mais rápido. O pedido de separação de corpos, o divórcio, muito mais rápido. Porque fica muito claro que aquele relacionamento não pode existir. E a gente tem que saber isso, isso vale para todas. O ministério público não esta ali para mim, serve para todas as mulheres. Para todas que passaram por isso. A gente só precisa saber usar e ter a coragem. Eu não sou mulher de malandro. Eu estou aqui machucada e fui machucada por muito tempo".

Ana contou que entende que viveu um relacionamento tóxico por muito tempo. "Ele me afastou de tudo e de todos. Ele colocava medo nas pessoas. Ele me colocou em uma redoma de tal forma que podia fazer o que queria comigo. Eu não tinha sábado, domingo, não via quando eu estava doente. Eu nunca reclamei porque sabia que estava fazendo a minha parte. Teve uma coisa na minha vida que foi muito forte: eu tenho a parte emocional muito forte, porque se fosse por você [Alexandre], anorexia, bulimia e depressão, não ia ter psicólogo para curar. Ainda bem que Deus me deu coragem aquele dia, para cortar esse ciclo vicioso todos os dias", contou.