Alessandra Negrini sensualiza e deixa barriga de fora em cliques: ‘Maravilhosa’

Atriz Alessandra Negrini aproveita fotos sensualizando para reclamar da falta de paciência

Nesta última sexta-feira, 2, a atriz Alessandra Negrini decidiu derreter os corações de seus mais de quatro milhões de seguidores! Em suas redes sociais, a famosa compartilhou uma sequência de cliques deitada na cama, sensualizando com a barriga de fora, aproveitando para reclamar de sua falta de paciência e seu “espírito gótico”.

“Eu não tenho muita paciência, às vezes eu acho tudo um pouco chato. Tenha uma boa noite e não leve tão a sério, é meu espírito gótico querendo brincar!”, escreveu a artista, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, Alessandra aparece deitada em sua cama, com seu pijama, que é composto por uma camisa baby look cinza, que deixa sua barriga de fora, e uma calça de moletom verde. Além disso, a famosa compartilhou um vídeo de seus ratinhos de estimação andando por ela e deitados ao seu lado, dormindo.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a beleza da atriz. “Ahhhhhh te amo”, exclamou a atriz Giovanna Antonelli. “Maravilhosa”, exaltou uma outra seguidora. “Eu queria mesmo ter essa paz interior que você tem", brincou um outro internauta. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, carinhas de apaixonados, foguinho, palminhas, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Alessandra Negrini.

Alessandra Negrini é uma atriz de 52 anos de idade, nascida no dia 29 de agosto de 1970, na cidade de São Paulo. Estreou nas telinhas com a novela Olho no Olho, em 1993, na TV Globo. Além disso, conquistou muito sucesso sendo protagonista da minissérie Engraçadinha: Seus Amores e Seus Pecados. Além disso, integrou o elenco de tramas como Desejos de Mulher, JK, Paraíso Tropical, Lado a Lado, Boogie Oogie, Orgulho e Paixão, entre outras.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alessandra Negrini (@alessandranegrini)



Antonio Benício fala sobre a mãe

"Crescer sendo filho da Alessandra Negrini foi uma experiência muito louca". É assim que Antonio Benício descreve a experiência de ter como mãe uma das maiores atrizes do país. Em entrevista à CARAS Brasil, o jovem artista homenageou a atriz neste Dia das Mães e relembrou momentos e ensinamentos especiais que teve ao longo dos anos.

Para Antonio, o entendimento de que o trabalho de sua mãe era interpretar a vida de outras pessoas demorou um pouco para chegar. "Tive várias mães", brinca. Quando ele compreendeu o ofício que Negrini exercia, sentiu vontade de fazer o mesmo. "Acho que por ela eu teria sido outra coisa, demorei muito para entender, hoje faz mais sentido." Confira a entrevista completa! Antônio Benício, de 26 anos, é filho de Alessandra Negrini com Murilo Benício. Em 2019, ele fez sua estreia na televisão na novela Amor de Mãe, trama que contracenou com o pai.