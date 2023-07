Além de Lucas Bissoli, relembre cinco ex-BBBs que voltaram a estudar após o reality

Saiba quais foram os ex-BBBs que decidiram voltar a estudar após participarem do Big Brother Brasil

Na tarde desta terça-feira, 25, Lucas Bissoli surpreendeu os seus seguidores das redes sociais ao contar que voltou a estudar Medicina. O ex-participante do Big Brother Brasil 22 ficou bastante emocionado ao dividir a novidade.

"O grande dia chegou. De fato, eu estou bem emocionado. Não esperava que eu ia ficar tão emocionado. Mas me lembra quando o pessoal do Big Brother foi lá em casa e falou: 'pô, você está no Big Brother'. Eu estou me sentindo mais ou menos assim. É o primeiro dia dessa nova jornada", disse ele ao gravar um vídeo nos Stories do Instagram.

Bissoli não é o único ex-BBB que decidiu estudar após participar do reality show da TV Globo. Gil do Vigor, Isabella Cecchi, Fani Pacheco e outros ex-participantes também fizeram questão de contar aos fãs que iriam voltar a estudar após um tempo desfrutando dos benefícios do confinamento. Confira a lista!

Gil do Vigor

Em abril do ano passado, Gil do Vigor, que ficou conhecido após participar do BBB 21, contou aos seguidores que iria retornar ao PhD nos Estados Unidos. Formado em Economia, ele celebrou a bolsa de estudos que conquistou. "Estou voltando ao Phd e ainda com bolsa! Mais de um milhão de reais em bolsa para estudar. Sou tão grato a Deus por isso e já, já estou de volta", disse ele, mostrando a mensagem que recebeu.

"Parabéns! Em nome do Programa de Pós-Graduação em Economia, tenho o prazer de lhe oferecer uma bolsa departamental durante seu primeiro ano e uma bolsa de ensino por quatro anos. Essa bolsa é concedida em reconhecimento ao seu excelente histórico acadêmico", dizia o comunicado.

Isabella Cecchi

Ex-participante do BBB 19, Isabella Cecchi voltou a estudar durante a pandemia. Após trancar a faculdade de Medicina para entrar no reality, ela decidiu retornar os estudos na pandemia. "Ser médica sempre foi um sonho, isso era uma coisa muito clara na minha cabeça. Aí decidi voltar, principalmente, vendo tudo o que o mundo está vivendo. Isso me encorajou e inspirou ainda mais a retomar o meu curso e fazer o bem ao próximo. Poder ajudar as pessoas é o que, de fato, me move", disse ela em entrevista ao Gshow.

Danrley Ferreira

Quem também participou do BBB 19 e voltou para a faculdade foi Danrley Ferreira. Ele foi aprovado no Enem/Sisu para o curso de Pedagogia na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O ex-BBB celebrou a novidade nas redes sociais.

"De volta à faculdade, com o mesmo objetivo, mas por um caminho diferente. Agora estou em Pedagogia, na UFRJ. Bom, acho que está explicado aí no vídeo. Antes que venham os comentários, não tô preocupado se ganha pouco ou não, meu objetivo aqui é outro", escreveu ele no post.

Fani Pacheco

Fani Pacheco ficou conhecida após participar do BBB 7. No programa, ela chegou a protagonizar um triângulo amoroso com Íris Stefanelli e Diego Alemão. Em 2017, a advogada foi aprovada aprovação no vestibular para a faculdade de Medicina, na Universidade Estácio de Sá, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio.

Já em 2019, quando estava no quarto período, foi aprovada pela segunda vez no vestibular, só que agora em uma universidade privada mais perto de sua casa, na Zona Norte do Rio. A ex-sister, vale dizer, sempre quis ser médica especializada em Psiquiatria, e seu objetivo é tratar de pacientes com distúrbios psicológicos, como era o caso da mãe, portadora de esquizofrenia.

Patrícia Leitte

No começo do ano, Patrícia Leitte, do BBB 18, usou as redes sociais para anunciar que iria cursar uma faculdade de nutrição. "Será uma jornada de novas experiências que estou empolgada para viver! E claro, que vocês vão estar comigo acompanhando tudo! O início das aulas será no final desse mês… ansiosa que fala, né?!", disse ela na ocasião.