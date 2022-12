Além de Latino, veja famosos que fizeram harmonização facial e foram criticados

Cantor Latino chamou atenção nas redes sociais após mostrar resultado de procedimento estético

Latino (49) virou assunto nas redes neste final de semana após compartilhar fotos de sua harmonização facial. No entanto, o cantor não foi o único a realizar procedimentos estéticos e receber críticas de internautas. Alguns até se arrependeram e chegaram a reverter as mudanças feitas no rosto .

A atriz Deborah Secco (43) foi uma das que decidiu deixar o rosto natural novamente. Em entrevistas, ela contou que após realizar a harmonização facial, refletiu sobre a pressão estética que sofria e optou por voltar atrás. "Fiz preenchimento de olheira e maxilar. Ficou um horror, desfiz no mesmo dia. Quando cheguei em casa, o Hugo falou: 'Isso é muito preocupante. Você não gosta de quem você é'", afirmou, em conversa com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

A influenciadora Flávia Pavanelli (24) foi alvo de críticas de fãs e seguidores por ter exagerado nos procedimentos estéticos. Na internet desde a adolêscencia, ela resolveu reverter o preenchimento dos lábios e voltar ao natural. "Eu até falei: 'gente, eu estou me reconhecendo, acho que eu rejuvenesci'. Eu estou feliz: eu olho no espelho e volto a me reconhecer", disse para a revista Quem.

A cantora sertaneja Gabi Martins (26) também foi duramente criticada ao realizar procedimentos estéticos. Além da harmonização facial, ela mudou os lábios, bochechas e olheiras, e, após alguns meses, resolveu reverter as mudanças. "Publiquei uma foto e repercutiu muito, o pessoal falou que estava muito diferente", relembrou, em entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo. "Foi por pressão da sociedade que fiz, hoje eu me sinto mais natural e mais feliz."

Ainda no mundo dos sertanejos, Lucas Lucco (31) fez os procedimentos pouco antes da pandemia de Covid-19, mas só conseguiu reverter todas as mudanças no final de 2020, após meses de tratamento. Em entrevista ao Fantástico, ele afirmou que ficou traumatizado porque não conseguia mais se reconhecer.

O comediante Carlinhos Maia (31), também fez a harmonização facial e não teve o resultado esperado. Após algumas aplicações, ele foi alvo de muitas críticas nas redes sociais e acabou decidindo reverter os procedimentos, já que achou que tinha exagerado nas mudanças.

Além disso, nomes como Manu Gavassi (29) e Carolina Dieckmann (44) já revelaram terem retirado as próteses de silicone. "Nunca me senti bem com isso. Daí agora, mais velha, reverti, tirei e me sinto superbem", disse a cantora, que participou da 20ª edição do reality Big Brother Brasil.

LATINO QUEBRA O SILÊNCIO E REBATE CRÍTICAS

O cantor se pronunciou após ser criticado por causa de um procedimento estético. Nas redes sociais, ele mostrou que passou por um processo de rejuvenescimento facial em uma clínica e mostrou as fotos do processo. Porém, os fãs chegaram a compará-lo com o personagem Diabo do filme O Auto da Compadecida.

Em conversa com o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, ele rebateu as críticas que recebeu. “Estou rindo muito dos memes. Acho que a minha trajetória já responde por mim, né? O dia em que eu estiver triste e preocupado com o que os outros pensam, eu deixo de ser o Latino. Recebo tudo com muito humor”, disse ele.

Latino ainda contou que decidiu fazer o procedimento no rosto porque acredita que a tecnologia está disponível para ser usada a favor de todos. Ele fez o tratamento agora para estar com o visual renovado para o seu próximo lançamento musical.