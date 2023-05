Além de Jeff Machado: Relembre outros artistas que tiveram mortes misteriosas

Jeff Machado não foi o único artista encontrado morto que levantou mistério com fim trágico

A morte de Jeff Machado continua em investigação após o corpo do ator ter sido encontrado em um baú com concreto no Rio de Janeiro, em 22 de maio. Desaparecido desde o final de janeiro, o intérprete não foi o único que teve uma morte misteriosa. Relembre outros artistas que foram encontrados mortos e levantaram mistério com seus finais trágicos.

Nayara Vilela, cantora nascida no Mato Grosso, tinha apenas 32 anos quando foi encontrada morta em sua casa no dia 25 de abril deste ano. A artista tinha se casado com o empresário Tarcísio Araújo, quem gerenciava sua carreira artística, um mês antes de sua morte. De acordo com o G1, imagens que circularam nas redes sociais mostraram uma discussão entre a cantora e o marido momentos antes do corpo ser encontrado, o que levou a Polícia Civil a suspeitar do crime de induzimento ou instigação ao suicídio.

Outra morte que levantou mistério foi a do ator Luiz Carlos Araújo, encontrado morto em seu apartamento em 2021, aos 42 anos. Conhecido por estrelar a novela Carinha de Anjo, ele morreu asfixiado durante ato sexual, segundo o portal TV Foco. De acordo com Marilice Consega, amiga próxima do artista, Luiz Carlos Araújo ficou incontatável antes de sua morte .

"Eu e outra amiga tentamos falar com ele há alguns dias. Depois de passar o dia todo de ontem sem conseguir, pois o celular estava desligado, conversei com amigas que foram ao apartamento dele. Com a polícia e um chaveiro, acharam ele falecido na cama", contou ela em depoimento para a polícia.

