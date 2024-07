Além de Iza: Relembre famosas que já expuseram traições publicamente

Além de Iza, outras famosas demonstraram coragem ao revelar a infidelidade de seus parceiros. Relembre alguns desses relatos

Nesta quarta-feira, 10, a cantora Iza anunciou o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima e contou que teve acessos a conversas do craque com outra mulher. Além dela, outras famosas demonstraram coragem ao revelar a infidelidade de seus parceiros. Relembre alguns desses relatos.

Em setembro do ano passado, a cantora Luisa Sonza revelou no programa Mais Você, comandado por Ana Maria Braga, o fim do namoro com o influenciadorChico Veiga. "É insuportável que a traição, a quebra de combinado, zelo, cuidado, continua sendo normalizado. Só quem já foi traído sabe”, disse ela, e completou: "A traição faz você se invalidar, se sentir idiota, burra, palhaça, trouxa, é uma dor impossível de se justificar. Quando você é traída até s questiona da sua capacidade de discernimento”, disse ela na oportunidade.

No mesmo mês, Preta Gil foi às redes sociais para desabafar sobre a traição. Enquanto tratava um câncer, ela descobriu que seu então marido, Rodrigo Godoy, tinha um caso com a estilista Ingrid Lima. "Não consigo aceitar, como eu fui casa 9 anos e meio com um homem desses? Como pude ajudar tanto uma mulher como essa? Meu deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim", publicou a artista.

A influenciadora digital Luisa Sonzatambém já falou sobre a traição de seu namorado, o jogador de futebol Neymar Jr. Na época, ela estava grávida de sua filha Mavie e disse estar decepcionada com a atitude do atleta. "Omeu foco e preocupação estão direcionados exclusivamente a minha filha”, disse a influenciadora.

Após os boatos de traição e da suposta amanteDuda Mehdef fazer várias alegações sobre estar com MC Cabelinho, que teria afirmado estar solteiro, a atriz Luisa Sonza se pronunciou sobre o assunto. "Como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui e não estamos mais namorando em função de motivos óbvios", escreveu a atriz.

Em 2020, Maira Cardi decidiu abrir o coração e expor o verdadeiro motivo do fim do seu casamento com Arthur Aguiar. A empresária relatou que foi traída diversas vezes e ainda contou que ela chegou a sustentá-lo, já que ele havia falido após investir seu dinheiro em um projeto que não deu certo.

"Vivi em um relacionamento abusivo, manipulador, onde eu era extremamente traída. E resolvi contar para vocês da maneira mais dura e direta, porque cansei de mentir para mim mesmo. Decidi parar para que eu pare de criar expectativas sobre o outro e principalmente pata que eu pare de me enganar”, revelou ela.