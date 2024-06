Além de Débora Falabella: relembre famosos que sofreram perseguições de stalkers

Após Débora Falabella revelar que sofre perseguição de stalker há 10 anos, relembre outras celebridades que enfrentaram casos assustadores

Recentemente, Débora Falabella revelou um drama que vive há dez anos: ela é perseguida por uma fã obcecada e já passou por diversos sufocos por conta de sua stalker. No entanto, a atriz não é a única a enfrentar esse tipo de situação, pois diversas outras celebridades já relataram experiências semelhantes com perseguidores, tanto fora do país, quanto por aqui.

O que é stalker?

O termo "stalker" pode ser traduzido como "perseguidor". No caso de Débora, ela foi perseguida por uma mulher que acreditava ter uma conexão forte com a atriz, inclusive se comunicando por 'telepatia'. A fã, cuja identidade não foi revelada, foi presa, mas acabou sendo solta após um laudo médico confirmar que ela possui uma doença psiquiátrica.

Apesar do laudo, é válido reforçar que o termo "stalker" não se refere a uma condição psiquiátrica específica, e vários outros famosos já enfrentaram situações semelhantes, as quais não tiveram o mesmo desfecho que o de Débora, como foi o caso do perseguidor da apresentadora Ana Hickmann, que teve um fim trágico.

Ana Hickmann foi feita de refém:

Em 2016, Ana Hickmann foi vítima de um homem armado que a fez de refém em um hotel de Belo Horizonte, Minas Gerais. Durante o incidente, o agressor foi detido pelo ex-cunhado da apresentadora, que conseguiu desarmá-lo e atirar nele, resultando na sua morte. Pouco depois, foram encontradas diversas declarações de amor do stalker nas redes sociais.

Gabriela Versiani se desesperou ao ser perseguida:

Gabriela Versiani, namorada do cantor Murilo Huff, passou por momentos de terror quando seu stalker descobriu seu endereço. Ela relatou que um homem, que acreditava estar casado com ela e fazia várias declarações nas redes sociais, chegou a ir até a porta de sua casa. Felizmente, ela conseguiu sair em segurança e registrou um boletim de ocorrência.

Juliette lidou com stalker após sair do BBB:

Depois de sair do BBB, Juliette também enfrentou um caso de stalking. A cantora relatou ter sido perseguida por uma mulher em diversas ocasiões, inclusive sentada ao lado dela em um voo. A situação chegou ao ápice quando a mulher tentou invadir o quarto de hotel de Juliette e teve que ser retirada à força por seguranças após causar um tumulto.

Sophia Abrahão não descobriu identidade de stalker:

Recentemente, Sophia Abrahão relembrou um episódio assustador, que aconteceu na época em que ela fazia parte do grupo musical Rebeldes, entre 2011 e 2012. Ela começou a ser perseguida por um homem, e teve que reforçar a segurança, além de buscar ajuda da polícia. Por fim, o perseguidor acabou sumindo e nunca teve sua identidade descoberta.