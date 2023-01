Além de ator, Sergio Guizé tem uma banda desde 2002 e já participou de reality musical

No ar com Mar do Sertão, Sergio Guizé também é vocalista e guitarrista da banda Tio Che

Sergio Guizé (42) é bastante conhecido por seus diversos papéis e personagens na TV, palcos e telonas do cinema. Agora, no ar com Mar do Sertão, ele divide o trabalho de ator com seus outros talentos na música, em que também atua como cantor e guitarrista, e faz parte de uma banda desde o ano de 2002. O artista já participou até de um reality musical.

Ele é vocalista e guitarrista da banda de punk rock Tio Che. Para ele, o amor pela música começou antes mesmo do amor pela atuação. O grupo musical foi criada no ABC paulista, região em que o músico nasceu. No ano de 2018, ele e sua banda participaram do reality PopStar, e fizeram covers e versões de grandes sucessos do rock nacional.

Em entrevista ao site JC ele explicou que o nome da banda surgiu devido às posições políticas dos integrantes. "Nossas músicas sempre foram mais politizadas e no começo isso era muito mais evidente. A figura do Che Guevara sempre foi algo muito forte neste sentido, e o Tio Che é o primo pobre do 'Tio Sam'. Colocamos o 'Tio' justamente pra dar essa cara mais irreverente, mais irônica, característica que devemos carregar conosco pra todo sempre", disse, em tom de brincadeira.

O grupo musical tem três EPs lançados: As Formigas Que Se Abaixem (2010), Bléqui ou Uáiti (2014) e Tudo Sagrado (2019). Seus principais singles foram Além (2015), Presente e De Ponta Cabeça (os dois de 2016) e Tudo Sagrado (2017), que deu origem ao álbum mais recente.

Apesar da agenda cheia de trabalhos na atuação, o ator diz que sempre consegue achar um tempo para estar reunido com sua banda. "De fato é tudo muito difícil, mas sempre que possível estou em São Paulo ou eles estão no Rio, tem que ser feito toda uma agenda, tudo bem organizado, viagens mais longas marcadas com mais antecedência, por exemplo... Enfim, no final dá tudo certo", completou. Além da carreira na banda, ele também tem projetos solo, como o disco A Deriva.

Hoje, o artista é casado com Bianca Bin, desde o ano de 2018. Os dois começaram a namorar em 2017, quando se conehceram nos bastidores da novela Do Outro Lado do Paraíso. Antes, ele se relacionou com a atriz Alessandra Negrini durante três anos, e, entre 2013 e 2014, começou um relacionamento com a produtora de moda Marina Previato. Durante as gravações de Alto Astral, em 2015, acabou namorando seu par romântico na trama, Nathalia Dill, com quem ficou durante dois anos.