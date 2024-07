Alec Baldwin chora em julgamento após juiz arquivar o caso Rust

Alec Baldwin chorou após o juiz arquivar o caso de homicídio culposo que ele estava sendo acusado após uma arma disparar no set do filme Rust

Nesta sexta-feira, 12, aconteceu o terceiro e último dia do julgamento de Alec Baldwin. O ator estava sendo acusado por homicídio culposol. Em 2021, enquanto ensaiava uma cena para o filme Rust, a arma que o ator segurava disparou e matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza. Em entrevistas, Baldwin afirmou que não puxou o gatilho e que não sabia que a arma continha munição real.

O juiz decidiu arquivar o processo, o que levou Alec Baldwin às lágrimas. Os advogados do ator alegaram que os promotores ocultaram algumas provas sobre o caso. “A descoberta tardia dessas provas durante o julgamento prejudicou o uso efetivo das provas de tal maneira que afetou a justiça fundamental dos procedimentos”, disse a juíza Mary Marlowe Sommer, ao anunciar o arquivamento do caso.

Luke Nikas, advogado do ator, pediu que o caso fosse arquivado, alegando que os promotores retiveram provas que ajudariam a esclarecer como a munição real foi levada para o set do filme de faroeste Rust em 2021.

Os advogados de Baldwin afirmam que um homem chamado Troy Teske entregou munição às autoridades que ele achava estar conectada ao caso. “Estas são provas cruciais no caso que nunca foram divulgadas para nós... Nós tínhamos direito a elas. Este caso deve ser arquivado, Meritíssima", disse o advogado, de acordo com a revista People.

Baldwin e a esposa Hilaria se abraçaram várias vezes. Stephen, irmão de Alec, se aproximou do advogado no corredor fora da sala do tribunal e disse a ele: "Você nos deixou tão felizes. Estamos planejando celebrar".

Polêmica

No PEN America Spring Literary Gala, Alec Baldwin teria se envolvido em uma polêmica ao gritar com uma garçonete durante o evento. Segundo relatos do jornal Mirror,Baldwin perdeu a paciência e repreendeu a jovem, entre 20 e 30 anos, enquanto ela servia o jantar aos convidados.

Convidados afirmaram que ela não teria entendido o que aconteceu e ficado "chocada" com o tratamento do ator. "Não sei porque ele gritou comigo", teria dito ela para uma conhecida.

Tudo começou quando Alec se levantou para conversar com uma pessoa no evento e ela se viu "presa" atrás dele. Quando conseguiu sair, ela serviu o prato na mesa enquanto ele ainda estava em pé, o que não teria o agradado.

"Acho que ele não gostou que ela fizesse isso com ele parado ali", disse uma fonte que testemunhou o incidente ao site Page Six. "Acredito que ele tenha achado rude da parte dela começar a colocar os pratos na mesa enquanto ele estava lá", acrescentou.